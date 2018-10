La capital obliga a Armilla y Maracena a pagar su deuda con los Bomberos Los Bomberos tuvieron que actuar en Armilla el pasado verano. / ALFREDO AGUILAR Ambas administraciones, gobernadas por el PSOE, han aceptado un calendario de pagos a partir de 2019 para abonar 696.000 euros ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Miércoles, 31 octubre 2018, 00:22

El Ayuntamiento de Granada ha obligado a los consistorios de Armilla y Maracena a aceptar un calendario de pagos de la deuda que ambas administraciones acumulan con la capital por servicios de Bomberos. Según un documento del Consorcio, al que ha tenido acceso IDEAL, desde el año 2015 cada una de las dos localidades metropolitanas, en manos del PSOE como Granada, suman más de 300.000 euros en pagos pendientes por las salidas de Bomberos de Granada realizadas a lo largo de los tres últimos años. Una deuda que las dos localidades achacan a los problemas que el PP les puso para entrar en el Consorcio de Bomberos, pero que todavía no ha sido pagada y que será abonada entre 2019 y 2022 para evitar que la capital denuncie a ambos municipios por sus adeudos.

Maracena es la localidad que mantiene con Granada una deuda mayor. El Consorcio de Bomberos tiene registrados hasta 582.000 euros pendientes, de los cuales 210.000 -referentes a los años 2013 y 2014- están reclamados formalmente y no se han incluido en el citado plan de pagos. Sí se abonarán a partir del próximo año los servicios no satisfechos de 2015, 2016 y 2017. A lo largo de estos últimos tres años Maracena ha acumulado con la capital 372.000 euros de deuda, de los cuales se pagarán 31.000 euros trimestrales. Fuentes de la localidad metropolitana culpan de esta deuda al gobierno municipal de José Torres Hurtado, al que acusaron ayer de no permitir que se «llegara a un acuerdo» para que esta localidad se incorporara al Consorcio de Bomberos y abonar una aportación anual para no tener que constituir un cuerpo propio como la ley exige al tener más de 20.000 habitantes. «Ahora, sin embargo, sí se está llegando a acuerdos. Desde que accedió el PSOE al Ayuntamiento de Granada se negoció el acuerdo que se ha alcanzado», explicaron fuentes del ayuntamiento maracenero.

Armilla tenía con la capital una deuda inferior, ya que sólo mantenía pagos pendientes desde el año 2015. Tanto ese año como el siguiente la localidad metropolitana acumuló 120.000 euros de deuda, mientras que en 2017 sólo 'generó' 84.000. Fue a mediados de ese año cuando este municipio se integró dentro del Consorcio de Bomberos y se comprometió al pago de 162.000 euros de canon anual, según ha explicado a IDEAL la alcaldesa de Armilla, Dolores Cañavate. En el caso de esta localidad, el compromiso de pago se inicia el próximo año y trimestralmente se abonará a la capital 20.250 euros -la deuda total asciende hasta 324.000 euros-. Cañavate expresa, en una línea similar a Maracena, que antes de que el PSOE llegara al Ayuntamiento de Granada «se nos denegaba la entrada al Consorcio de Bomberos». La negociación, según la alcaldesa armillera, cambió con la entrada de Francisco Cuenca en el gobierno de la capital, a pesar de que éste reclamó el pago de la deuda. De hecho, hubo que negociar las cantidades entre ambas localidades ya que Armilla no estaba de acuerdo con la reclamación de ciertos servicios por parte de Granada. «La cantidad que se ha liquidado y con la que se ha acordado el plan de plan de pago de 81.000 euros anuales hubo que ajustarla porque nosotros teníamos reconocidas algunas salidas que no eran al municipio de Armilla», manifiesta Dolores Cañavate.

El pago de esta deuda por parte de Armilla y Maracena supondrá a la capital a partir del próximo año el ingreso de 205.000 euros anuales, que supone en términos comparados una décima parte de lo que el interventor municipal exige al área económica de la ciudad para cumplir con el plan de ajuste. El acuerdo y la integración definitiva en el Consorcio de Bomberos con el pago de una cantidad fija cada año da respuesta también a más de una década de desencuentros entre la capital y dos sus dos localidades más próximas por los servicios de los Bomberos. El propio cuerpo, incluso, también ha reclamado en varias ocasiones el refuerzo de su personal por tener que dar cobertura a los municipios del Cinturón y el pago de las cantidades que se adeudan.