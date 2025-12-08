Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vecinos charlan en Parque Nueva Granada, junto a la parcela que ahora recibirá la ciudad. ALFREDO AGUILAR

La capital logra un solar en Norte que llevaba 47 años bloqueado

El promotor del plan parcial de Parque Nueva Granada formaliza la cesión a la ciudad de unos terrenos ubicados en la calle Matilde Cantos

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:30

Comenta

La junta de gobierno local aprobó el pasado viernes el expediente por el que la ciudad recibirá un solar en la calle Matilde Cantos. La ... cesión pondrá fin a un embrollo urbanístico que afectaba al ya consolidado plan parcial del Parque Nueva Granada y que llevaba enquistado casi medio siglo.

