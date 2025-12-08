La capital logra un solar en Norte que llevaba 47 años bloqueado

La junta de gobierno local aprobó el pasado viernes el expediente por el que la ciudad recibirá un solar en la calle Matilde Cantos. La ... cesión pondrá fin a un embrollo urbanístico que afectaba al ya consolidado plan parcial del Parque Nueva Granada y que llevaba enquistado casi medio siglo.

Como recoge la documentación del área, a la que ha tenido acceso IDEAL, el caso data de mayo de 1977, cuando se aprobó la ordenación de lo que entonces se denominaba como polígono G-12, unos terrenos ubicados en el distrito Norte donde ahora se levantan los edificios de Parque Nueva Granada.

La iniciativa, de carácter residencial, se ejecutó por una promotora privada en los años siguientes. A cambio, como recogía la legislación de entonces, debía efectuarse una serie de cesiones «gratuitas y obligatorias» a la ciudad, parte de las cuáles se llevaron a cabo en 1986. Fue en ese momento en el que Granada obtuvo una parcela de uso escolar, otra de uso deportivo y diferentes espacios verdes que hoy en día siguen funcionando y sirviendo a los vecinos del entorno.

Sin embargo, restaban las cesiones de los viales y del 10% de los aprovechamientos, un traspaso que ha estado encallado por diversos problemas administrativos hasta el presente. En 2012, se procedió a la regularización de buena parte del plan parcial y, como parte de la iniciativa, se requirió a la promotora que cediese lo que aún restaba. El acuerdo plenario, sin embargo, fue recurrido por la empresa responsable, un movimiento judicial que trabó aún más el expediente.

En 2016, el TSJA tumbó el intento de la constructora. Desde entonces, como refleja la documentación, ambas partes, Ayuntamiento y promotora, han mantenido múltiples reuniones con el fin de poner fin al lío. Hace un año, en el pleno de septiembre, se dio paso a la solución que ahora se lleva a cabo. Entonces se aprobó un borrador de escrituras en el que el Ayuntamiento lograba la cesión de los viales del barrio y una parcela, la de la calle Matilde Cantos, que representa el 10% de los aprovechamientos que aún debía la constructora a la ciudad.

Así, lo que aprobó este viernes pasado supone el broche de oro a un expediente que llevaba bloqueado desde hace medio siglos, un acuerdo que permitirá que Granada se haga cargo de la titularidad de una parcela de 9.300 metros cuadrados en la calle Matilde Cantos.

Aumento poblacional

Los terrenos que ahora incorpora la ciudad vienen a reforzar la estrategia del equipo de gobierno de Marifrán Carazo, que se ha marcado el objetivo de recuperar la población. Como ha resaltado la regidora en varios momentos del mandato, la idea es avanzar en proyectos que faciliten el acceso a la vivienda de los granadinos con el fin de acabar con la 'sangría' de personas que se marchan a residir a otras localidad y lograr 350.000 habitantes para el final de la década.

En esta estrategia, se encuadran iniciativas como la concesión de nuevas promociones residenciales en diferentes zonas de expansión de la capital, como la ubicada en el oeste junto al parque de Las Alquerías y las vías del tren o la situada al final de la avenida Federico García Lorca junto al Cerrillo Maracena.

A ellas se suma ahora la recepción de esta parcela, que aparece recogida en el Plan General como de uso residencial. De acuerdo a la normativa urbanística, los suelos pueden acoger un edificio de viviendas con una superficie máxima de hasta 23.250 metros cuadrados, lo que permitirá fijar población también en el norte de la ciudad.

Consultado por esta cuestión, el edil de Urbanismo, Enrique Catalina, celebró el viernes pasado un expediente «que permite desbloquear un asunto que llevaba décadas parado, desde 1977, sin que nadie hubiera conseguido darle solución».