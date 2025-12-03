La capital activa ayudas para los comercios afectados por el plan de obras

Los negocios afectados por los trabajos del Plan Municipal de Obras que el Ayuntamiento de Granada y Emasagra están ejecutando en diferentes puntos de la ... ciudad podrán acogerse a unas ayudas con las que aliviar las consecuencias que deriven de las actuaciones en su día a día. Los beneficios podrían suponer una aminoración de hasta el 80% del impuesto a la actividad económica en función de la duración de la intervención.

La novedad ha sido anunciada por la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo, este miércoles durante la presentación de la obra de San Antón ejecutada en los últimos meses. La regidora ha explicado que los comercios de las calles en las que se estén desarrollando los trabajos podrán solicitar la ayuda, como Portón de Tejeiro o Cervantes. No obstante, a la bonificación también podrán acogerse aquellos lugares en los que la intervención haya concluido ya, como Emperatriz Eugenia, Divina Pastora o la propia San Antón.

La bonificación será del 20% en el impuesto de actividad económica si la obra dura entre 3 y 6 meses y hasta un 80% si se extiende más tiempo

En concreto, los negocios de las vías incluidas en el plan podrán tener una bonificación de un 20% en el impuesto si las obras durante entre tres y seis meses. Si la intervención se prolongara más tiempo, la ayuda podrá alcanzar hasta un 80% de la factura.

Como ha detallado Carazo, la estimación que maneja el área de Economía en estos momentos es que puedan acogerse un total de 542 negocios en la ciudad. En cuanto a la cantidad que podría bonificarse entre todos los establecimientos, la previsión inicial es que alcance los 160.000 euros, aunque, como ha recordado, la cantidad final dependerá del avance de los trabajos y del número de tiendas que lo soliciten.

«Siempre decimos que nos alegramos cuando se terminan las obras, pero sabemos también que los inconvenientes son muchos durante la ejecución, motivo por el que quiero agradecer la paciencia y la espera de vecinos y comerciantes y por el que queremos favorecer una ayuda para que los negocios afectados por el plan de obras puedan verse beneficiados por una ayuda en la cuota», ha dicho la regidora.