La capital activa ayudas para los comercios afectados por el plan de obras

Los negocios podrán ver reducido hasta un 80% del impuesto a la actividad económica en función del tiempo de duración de los trabajos

Pablo Rodríguez

Granada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:07

Comenta

Los negocios afectados por los trabajos del Plan Municipal de Obras que el Ayuntamiento de Granada y Emasagra están ejecutando en diferentes puntos de la ... ciudad podrán acogerse a unas ayudas con las que aliviar las consecuencias que deriven de las actuaciones en su día a día. Los beneficios podrían suponer una aminoración de hasta el 80% del impuesto a la actividad económica en función de la duración de la intervención.

