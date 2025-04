La cantante argentina Tini, de paseo por la calle Recogidas de Granada

C. Álvarez Miércoles, 2 de abril 2025, 14:15 Comenta Compartir

Un paseo por el centro de Granada o estar trabajando puede, a veces, ofrecer la posibilidad de conocer a una estrella internacional. Es lo que ha ocurrido este miércoles en la calle Recogidas. Uno de los que que se han dado cuenta de su presencia ha sido un usuario de la red social X, @thesanti_54, que ha compartido la foto en su cuenta.

Cuenta que «estaba yo trabajando y me la he encontrado por calle Recogidas, estaba echándose fotos con dos chicas más y ya he aprovechado yo también», y añade que la artista argentina ha atendido a sus fans «muy simpática».

Tini es una actriz y cantante argentina que cuenta con millones de seguidores en redes sociales (22 millones solo en Instagram). Inició su carrera como actriz a los 10 años en la serie infantil 'Patito feo'. En su adolescencia saltó a la fama internacional luego de interpretar a Violetta Castillo en la serie juvenil musical original de Disney Channel 'Violetta' (2012-2015).

En la actualidad desarrolla una exitosa carrera musical, en la que se ha convertido en uno de los referentes de la proyección internacional de la música urbana argentina junto con artistas como María Becerra, Emilia, Duki o Nicki Nicole. También ha tenido una gran repercusión en la prensa del corazón tras mantener relaciones sentimentales con personajes tan mediáticos como el cantante Sebastián Yatra o el futbolista del Atlético de Madrid Rodrigo De Paul.

Entre sus grandes éxitos se encuentra 'la niña de la escuela', que grabó en 2021 con la cantante granadina Lola Índigo.