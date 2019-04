El candidato que llegó a nado a España El granadino de origen senegalés, Augustin Ndour, en la plaza del Carmen. / Alfredo Aguilar Tras 18 años en España, el senegalés Augustin Ndour se presenta a la Presidencia por el partido minoritario 'Por Un Mundo Más Justo'| El candidato quiere «romper el techo de cristal» de los migrantes en las instituciones PILAR GARCÍA-TREVIJANO Sábado, 13 abril 2019, 00:31

Candidato a la presidencia de España sin estar invitado al debate a cinco del 23 de abril. Augustine Marie Ndour (1969), granadino de origen senegalés, llegó a la península en el año 2000. Bromea con que David Meca fue el segundo en cruzar el estrecho a nado y en las charlas que imparte en centros educativos de la ciudad dice que él lo hizo antes. Su travesía tuvo un buen desenlace. Desearía que los 7.000 inmigrantes que han fallecido en el trayecto desde 1988 hubieran tenido la misma suerte. Viajó con un visado a Portugal y desde allí dio el salto a Granada. Regularizó su situación y ahora compagina su trabajo en Cáritas con el activismo, las charlas escolares y su candidatura a la Moncloa. No es político y no tiene «pretensiones de hacer carrera de esto», el cabeza de lista del partido 'Por un mundo más justo' es una de las caras más desconocidas del panorama actual. Sin embargo se ha hecho un nombre en la capital después de 18 años de lucha por los derechos humanos.

Entra en el ruedo con el objetivo de sacar a la población más olvidada de la segunda fila: los migrantes. A su llegada se encontró con una sociedad dispuesta a acoger y ahora, aunque admite que abunda la gente buena, lamenta el auge de discursos xenófobos. Sin papeles y en el top manta. Es el resumen del primer año de estancia de Ndour en Granada. Encontró a un párroco que le ofreció trabajo en los talleres de artesanía de su diócesis. En Senegal Ndour regentaba un pequeño negocio local. Tras conseguir ser un ciudadano de pleno derecho, entró en el foro de migraciones.

Sus primeros pasos en la política los dio hace apenas unos meses. Se afilió a 'Por Un Mundo Más Justo' y formó parte de la lista al Parlamento andaluz en coalición con Recortes Cero. Ahora, por separado, asume los retos que le pidió su formación. «Soy consciente de las limitaciones que tengo, pero que me hayan propuesto dice mucho de la sociedad diversa que queremos construir», apunta. El también inventor de Terango, aplicación parecida a 'Bla bla car' para viajar a África, comenzó el jueves la campaña en Ceuta recordando a los fallecidos del Tarajal y continuará con los actos electorales en algunas de las 40 provincias por las que se presenta. Vox rechazó por «motivos de agenda» un debate contra él antes de los comicios andaluces, ahora Ndour «no descarta» una invitación para medir fuerzas con los «pesos pesados» de la política española el 26-A.

Poner color a Vox

Entre las principales propuestas del programa está reducir el plazo para la regularización de personas emigrantes a seis meses, cambiar la política de cooperación internacional, buscar nuevas formas de actuar en los países de origen o blindar las pensiones en la Constitución. Ndour planea romper «el techo de cristal» de los residentes con otras raíces y entrar al Congreso: «La población española es mucho más diversa y no estamos representados todos. Los candidatos con otros orígenes no pasan de la segunda fila y no es por incapacidad». En referencia a Bertrand Ndongo, candidato negro de Vox, dice: «El discurso del negro de vox es legítimo, pero una pena. Tiene que ponerle color al asunto», concluye.