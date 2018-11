Las candidatas por Granada se 'dan la mano' en un debate centrado en el desempleo De izquierda a derecha, Carmen Lizárraga (Adelante Andalucía), María JoséSánchez Rubio (PSOE), Noemí Fernández (moderadora del debate), Marifrán Carazo (PP) y Mar Sánchez (Cs), antes de comenzar el debate celebrado en la noche de ayer en la delegación de Canal Sur en Granada. / Ramón L. Pérez La número uno del PSOE, Teresa Jiménez, se ausentó de la cita por enfermedad y le sustituyó la número tres de la lista, María José Sánchez Rubio ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Sábado, 24 noviembre 2018, 01:05

Las cuatro candidatas por Granada al Parlamento andaluz para las elecciones del próximo 2D se 'dieron la mano' anoche en un debate de cara a la cita electoral celebrado en el delegación territorial de Canal Sur. En un clima relajado y sin excesiva tensión a pesar de los reproches de la oposición al PSOE, la número tres de los socialistas por Granada, María José Sánchez Rubio, tuvo que sustituir a la cabeza de lista, Teresa Jiménez, enferma ayer. Junto a ella, completaron la mesa Marifrán Carazo (PP), Carmen Lizárraga (Adelante Andalucía) y Mar Sánchez (Cs). Las tres, con sus matices, centraron la crítica al Ejecutivo andaluz en la mala gestión que se ha realizado en la provincia de los recursos para fomentar el empleo, así como en las deficiencias que, en opinión de estos tres partidos, existen en la sanidad, la educación y la gestión de la Alhambra y Sierra Nevada.

María José Sánchez Rubio, que inició el coloquio, garantizó que si los socialistas gobiernan la provincia seguirá «avanzando con proyectos futuros». La también consejera de Igualdad y Políticas Sociales culpó a la reforma laboral del PP de haber lastrado a los sectores productivos de la provincia y recordó que cuando Andalucía se compara con otras regiones de países se debe asumir que cuando el PSOE tomó el mando del gobierno andaluz, por ejemplo, la mitad de los niños estaban sin escolarizar. «Hoy todo es distinto», celebró Sánchez Rubio que también se mostró orgullosa de que el 95% de los andaluces no paguen el impuesto de sucesiones, aunque esta medida se haya adoptado ahora de la mano de Cs y no en los gobiernos anteriores. La candidata socialista censuró también la crítica constante de la oposición con la Alhambra y Sierra Nevada se preguntó si lo que pretenden los demás partidos es «privatizar» ambos emplazamientos. «Ambos son fundamentales y hay una inversión que repercute en Granada», recordó Sánchez Rubio, que esquivó como pudo las también comunes críticas por la gestión de la 'fusión' y 'desfusión' hospitalaria. A pesar de las críticas con datos de los oponentes políticos Sánchez Rubio recordó que se podrá hacer mención a cifras de Eurostat –la Oficina Europea de Estadística–, que están «muy bien, pero los presupuestos de la Junta de Andalucía están mejor». En su cierre del debate, pidió el voto para los suyos recordando la «historia» del PSOE andaluz con un «compromiso social» con Granada y un proyecto «sólido, realista y comprometido con los granadinos».

Marifrán Carazo defendió al PP como principal partido de la oposición de cara a las elecciones del 2D. Con las encuestas pronosticando un empate técnico en la segunda plaza, Carazo hizo esfuerzos para criticar al PSOE y Cs en su intervención y marcar diferencias con ambos partidos. «La responsabilidad de estos años de gobierno es compartida», les recordó. «Se palpa en la calle que existe cansancio de un gobierno que lleva casi 40 años castigando y menospreciando a Granada», afirmó Carazo, quien censuró que desde Sevilla se han puesto los sectores productivos al servicio de la administración autonómica. Y como ejemplo volvió a recordar la gestión de la Alhambra y Sierra Nevada que, según Carazo, no repercute en Granada. Sobre la sanidad recordó que no se está «en buenas manos» y aseguró que si el PP gobierno se «invertirá mejor y se cambiará el modelo de gestión de la mano de los profesionales». Para concluir solicitó a los granadinos que no se conformen, «que no resistan y que pidan el cambio». «El próximo 2D podemos hacer historia, acabar con el desprecio y el castigo del PSOE y la única garantía de cambio la da el PP», argumentó.

Carmen Lizárraga trató de capitalizar desde el primer momento del debate el «voto andalucista», un rasgo característico de la coalición de Podemos, IU y otros partidos que conforman Adelante Andalucía. La número uno por Granada reclamó al PSOE que el dinero para los desempleados «no se vaya por las alcantarillas de la corrupción» y solicitó a los socialistas que se sientan orgullosos de quienes pagan y tributan en Andalucía. «El PSOE ha tenido mucho tiempo para hacerlo», aseguró Lizárraga, que se diferenció sin ambages de los socialistas a pesar de que el próximo 2D se pueda convertir en el único partido que pueda garantizar la gobernabilidad de estos. Lizárraga solicitó cambios en las leyes relacionadas con el empleo y líneas de crédito para emprendedores, pero también expuso los «errores» cometidos por la Junta de Andalucía en los últimos tres años en sanidad y educación. «Hay una lista de espera de 14 meses, la jefa de las enfermeras del hospital de Motril dimitió porque estaba harta de gestionar miserias, en la administración hay personas definidas como trabajadores pobres, el PSOE no respeta los derechos laborales de los trabajadores de la Junta y lo que han prometido no llega», argumentó Lizárraga para concluir el debate exponiendo a su partido como una «fuerza de esperanza» frente a «la fuerza de la derecha y del miedo».

La candidata de Cs, Mar Sánchez, incidió en las diferencias que existen entre el PSOE y Cs y presentó a su partido como el artífice de los cambios que se han producido en la comunidad. «Se han bajado los impuestos, ha subido la recaudación y se ha permitido una reducción de impuestos», aseguró Sánchez, quien solicitó auditorías «para conocer a donde ha ido el dinero perdido y rendir cuentas». En el capítulo de empleo recordó que la provincia está a la cola de España y que en torno a las políticas de empleo «se ha creado corrupción», cuando lo que se debería haber hecho es «acompañar en la inserción laboral». «Hay que luchar contra la precariedad, con bonificaciones para las empresas que menos despidan», expuso Sánchez, que defendió la «oposición útil» de su formación, frente al bloqueo del resto, y acabó el debate calificando estas elecciones como transcendentales para bajar los impuestos y mirar a los «autónomos con una educación y sanidad al servicio de los granadinos».