El hospital San Cecilio se une para dar la cara contra el cáncer de mama

El pasado año se detectaron en la provincia de Granada 618 nuevos casos de cáncer de mama situándose la supervivencia global a cinco años en el 88 por cientos de los casos. Estás cifras muestran la elevada tasa de población que está expuesta, o lo ha estado, a este tipo de tumor. Hoy, el hospital San Cecilio ha abierto sus puertas para recibir a todas las mujeres que han pasado por esta lucha o que, aún, continúan en la 'guerra'.

Isabel Castillo, directora de la unidad de oncología y en nombre del Comité de Mama, ha destacado la importancia de la unión de profesionales que trabajan por y para el cáncer de mama. «Esta lucha no solo es este día si no los 365 días al año«, ha recordado Castillo. Manuel Reyes, director gerente del hospital, sostiene que desde que hay grandes equipos que se aplican de manera multidisciplinar se obtienen mejores resultados en el tratamiento de esta enfermedad. Asimismo, ha querido centrar las diferentes ponencias de los profesionales del campo en el tratamiento de los pacientes y dejar a un lado los tecnicismos y estudios médicos para humanizar la enfermedad. «Queremos hacer un acto no solo científico y destinarlo a los pacientes para que sean participes de la jornada», ha dicho el director. «Hay servicios que mantienen más contacto con las personas pero queremos que todo el hospital se implique en el tema para buscar nuevos retos y soluciones», ha añadido.

Isabel Blancas, oncologa, ha destacado como lo más novedoso en el campo la medicina personalizada. Se trata de estudios de ADN que identifican cada tipo de cáncer de mama, las mutaciones que presentan los tumores y según esto se puede establecer un tipo de tratamiento diferente. De igual forma, la colaboración con las farmacias también cobra un papel muy importante a la hora de metabolizar los distintos medicamentos y personalizarlos para cada paciente.

Lidia Bosquet, psicóloga de AECC, es la encargada de mostrar las herramientas para poder gestionar las emociones que conlleva el cáncer de mama. «Todo empieza con una sospecha que se acaba confirmando, aquí empieza la negación, el bloqueo, el shock, pero hay que llegar a la fase de aceptación«, ha explicado la psicologa. Remedios Muñoz, psicóloga clínica de AECC, ha explicado la amplia capacidad de respuesta que tiene esta asociación a través del plan integral 'Mucho por vivir' que engloba la atención psicológica individual, atención psicológica en grupo, fisioterapia, ocio y tiempo libre, atención social y un voluntariado testimonial.

Encarna Guerrero, presidenta de Amama, enfermera del PTS y paciente de cáncer de mama, ha destacado la importancia de la enfermería en los duros y largos procesos de tratamiento del cáncer. 'La idea es pensar como quiero yo que me cuiden como paciente y, de esa manera hacerlo. La personas necesitan ser informadas junto a sus familiares con una información clara y concisa, racionalizando sus miedos y resolviendo dudas«, ha declarado Guerrero. Por otro lado, como portavoz de Amama ha defendido que se trata de una asociación que acoge y ayuda a toda mujer que lo necesite porque, dice, »todas somos bellas, divas y así lo hacemos ver«.

La utilidad de los estudios genéticos que han presentado Carlos Rodríguez y Antonio Poyatos se centra en la prevención del cáncer de mama. «Hacemos un seguimiento en personas y familias de riesgo para hacer un diagnóstico precoz'«, han defendido los especialistas.

Para finalizar, la compañía de teatro 'Jacaranda11', grupo formado por quince mujeres ciegas o con discapacidades visuales, han desarrollado una adaptación de 'La casa de Bernarda Alba' como muestra de superación ante las adversidades.