Retrasan un vuelo Madrid-Granada porque «el piloto había acabado su jornada laboral»
Pasajeros del trayecto han sufrido dos retrasos hasta que la compañía ha programado un tercer intento de vuelo
Granada
Viernes, 24 de octubre 2025, 21:45
La escena es, cuanto menos, sorprendente. Se han visto retrasos o cancelaciones de vuelos por incidencias climatológicas, por huelgas, pero los pasajeros del vuelo Madrid- ... Granada de este viernes se han enfrentado a una nueva situación. El vuelo, que salía a las 19.55 horas se retrasó una hora. Una vez los viajeros habían embarcado en el nuevo horario, el piloto comunicó «que debemos desembarcar porque su horario de trabajo ha terminado», cuenta IDEAL uno de los pasajeros afectados por la situación.
Los motivos de cancelación del vuelo sorprendieron a todos, debido a la falta de previsión de la compañía para organizar el vuelo con más personal de plantilla. El piloto, que supuestamente se excedía de sus horas, se habría negado a volar y así se lo comunicó a los viajeros con destino al Aeropuerto Granada-Jaén.
Tras el segundo retraso, la compañía ofreció a los pasajeros un autobús para llegar hasta la ciudad de la Alhambra, pero finalmente se habría programado otro vuelo a las 22:55 horas, con previsión de aterrizaje a las 00.00 horas de este viernes.
