Pasajeros esperan noticias tras la cancelación del vuelo con destino Granada. IDEAL

Retrasan un vuelo Madrid-Granada porque «el piloto había acabado su jornada laboral»

Pasajeros del trayecto han sufrido dos retrasos hasta que la compañía ha programado un tercer intento de vuelo

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:45

La escena es, cuanto menos, sorprendente. Se han visto retrasos o cancelaciones de vuelos por incidencias climatológicas, por huelgas, pero los pasajeros del vuelo Madrid- ... Granada de este viernes se han enfrentado a una nueva situación. El vuelo, que salía a las 19.55 horas se retrasó una hora. Una vez los viajeros habían embarcado en el nuevo horario, el piloto comunicó «que debemos desembarcar porque su horario de trabajo ha terminado», cuenta IDEAL uno de los pasajeros afectados por la situación.

