Imagen de archivo del consultorio de Darro. IDEAL

Cancelan la baby shower en el consultorio de Darro por quejas vecinales

La familia que okupa las instalaciones organizó el evento y denominó al centro de salud con su apodo

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Jueves, 6 de noviembre 2025, 21:01

Comenta

Globos de color plateado a medio inflar invaden el acceso del piso superior del consultorio de Darro. En el interior, una pancarta humilde hecha a ... mano para dar la bienvenida al pequeño Francisco Jesús no se ha podido colgar. La familia de Darro que okupa el centro de salud del pueblo desde hace año y medio suspendió ayer la baby shower que había convocado para celebrar el evento con sus allegados.

