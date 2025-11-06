Cancelan la baby shower en el consultorio de Darro por quejas vecinales

Globos de color plateado a medio inflar invaden el acceso del piso superior del consultorio de Darro. En el interior, una pancarta humilde hecha a ... mano para dar la bienvenida al pequeño Francisco Jesús no se ha podido colgar. La familia de Darro que okupa el centro de salud del pueblo desde hace año y medio suspendió ayer la baby shower que había convocado para celebrar el evento con sus allegados.

La presión vecinal y del alcalde es lo que hizo que el cabecilla de la familia tomase esta decisión para no causar más revuelo en el pueblo por la situación.

IDEAL acudió la tarde del jueves a las instalaciones y habló con la familia, que había preparado una pequeña merienda casera para compartir el día con sus conocidos. «Una baby shower es solo para que la gente te entregue pequeños regalos, nosotros no tenemos dinero para invitar a nadie a nada. No íbamos a poner música ni causar problemas», señaló a este periódico una amiga de los progenitores. «No nos han dejado entregarles ni el carrito, ni las cestitas ni los trajes y todo lo que le habíamos comprado», lamentó la mujer a las puertas del consultorio. Defienden que el evento era «privado» y que, a pesar de la gran difusión, no era una celebración multitudinaria.

«Con alegría en nuestros corazones, te invitamos a celebrar la espera. Acompáñanos a compartir un día de bendiciones, amor y buenos deseos. Tu presencia es el mejor regalo», es el mensaje que se podía leer en la convocatoria, junto con una imagen de la mujer embarazada. Más abajo, en los detalles del evento, se deja claro que la fiesta tenía lugar ayer, a las 19.00 horas, en el consultorio 'El Fanta'.

Los 'inquilinos', que ya tiene otros dos hijos menores, aprovecharon una mañana de agosto del año pasado en la que el pueblo celebraba una manifestación por las agresiones que habían sufrido sus sanitarios para entrar en la parte superior del centro de salud. Esta parte de las instalaciones contienen las dependencias de la antigua casa del médico de la localidad.

El uso de la bañera y una manguera en el piso de arriba ocasionó goteras y humedades en las dependencias del centro de salud hace un año y obligó a cerrar el consultorio y trasladar la atención sanitaria de los vecinos a Purullena, localidad vecina. El Ayuntamiento de Darro se ha encargado este tiempo de subsanar las deficiencias y, aunque las instalaciones se reabrieron, se han tenido que cerrar en hasta ocho ocasiones por este mismo motivo. La última vez fue hace una semana. Las citas médicas se reanudaron este mismo miércoles.