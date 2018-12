Canal Sur toma la Plaza del Carmen RAMÓN L. PÉREZ Granada se convierte esta medianoche en el centro de las miradas de toda Andalucía con las campanadas | La jornada de ayer fue un barullo de gente por las calles que se combinaba con el sesudo montaje de la gala de Nochevieja JAVIER F. BARRERA GRANADA Lunes, 31 diciembre 2018, 12:21

Granada es el corazón de Andalucía. Ayer, hoy y siempre, todas las miradas se fijan en la capital granadina. La Alhambra, el monumento más visitado de España, vuelve a colgar el cartel que dice que no hay billetes. Sierra Nevada puede preciarse de ser ya no la más pero sí quizá la única estación de invierno de todo el país que tiene kilómetros de pistas abiertas para el disfrute de los esquiadores y visitantes. Hay nieve y luce el sol, la receta mágica que no falla.

Abajo, en el entramado de calles de la ciudad, los granadinos y los turistas copan plazas y calles imbuidos del espíritu navideño. No en vano, Granada es con las dos grandes ciudades españolas, Madrid y Barcelona, la troika de los destinos más codiciados para este fin de semana largo de fin de año corto. Y la 'zona cero' de este terremoto navideño es la Plaza del Carmen, desde donde la Radio y Televisión Andaluza retransmiten hoy las campanadas de fin de año.

La división mecanizada de Canal Sur llegó ayer a la Plaza del Carmen a las diez de la mañana. Parecía un gusano mecánico como los que acompañan a las giras de los grandes conciertos como los Rolling Stones o U2. Algunos camiones llenos de cables por todas partes aparcaron en el lateral del edificio municipal, en la calle Escudo del Carmen. Allí, durante toda la mañana, el responsable de Cultura municipal encargado de organizar las campanadas negociaba con el productor de Canal Sur en un despachillo improvisado en un velador de una de las cafeterías del lugar. Todo sobre ruedas.

Mientras, sobre la misma plaza, el mecano gigante que es el escenario se levantaba con columnas de luminarias y altavoces para el sonido. Todo ello convenientemente conectado a través de una ensalada de cables que no se sabe muy bien dónde terminaba pero que seguro que a la hora de la verdad funcionará como un reloj.

El reloj del Ayuntamiento

Como precisamente el reloj que preside junto a la estatua que titulada 'El Instante Preciso' funcionará esta medianoche para despedir 2018 y dar la bienvenida a 2019. Serán las doce campanadas y todo está preparado. No es el reloj de la Plaza del Carmen un aparato vistoso con algún tipo de mecanismo espectacular. Es un reloj corriente y moliente, que ya ha sido revisado y puesto a punto por si las moscas, que conectado a un amplificador y a un sistema de altavoces dará las campanadas.

A su alrededor, un entramado de mechas denota que ya está preparada la pirotécnica con que se recibe el Año Nuevo. Todo está preparado y lo que falta, lo estará en tiempo y forma a tenor del furor laboral de los currelas, que no paran. En efecto, la televisión pública andaluza ha realizado un amplio despliegue humano y técnico para dar las mejores campanadas.

El dispositivo que trabaja desde ayer en Granada para retransmitir las campanadas, esta formado por más de cuarenta personas, entre presentadores, guionistas, realizador, regidor, mezclador, operadores de cámara, sonido, decorador, eléctricos, auxiliares de montaje, maquillaje y peluquería y seguridad. Además, a este equipo habrá que sumar las personas que intervendrán en este dispositivo desde Control Central y Control de Continuidad de Canal Sur en Sevilla.

También habrá una unidad móvil con cinco cámaras, una grúa 'cabeza caliente', más una DSNG con doble portadora y dos cámaras adicionales de seguridad; un equipo de iluminación para el set de presentadores; un grupo electrógeno de 160 Kws para suministro eléctrico de la Unidad Móvil y Sonido P.A. y otro grupo electrógeno de reserva; y varios vehículos de apoyo para transporte de material (unidad móvil, Iluminación y 'cabeza caliente').

Canal Sur realizó un ensayo general a media tarde, cuando ya había anochecido. Se trataba de aprovechar la secuencia para grabar además a los dos presentadores de la gala, Eva Ruiz, presentadora de 'La Tarde Aquí y Ahora; y de Fernando de la Guardia, periodista granadino y actual conductor de 'Vaya Mañana', cuando hicieron acto de presencia en la Plaza del Carmen en coche y se dirigieron hacia el hotel desde donde se retransmitirán las campanadas. Sin nervios esta vez, realizaron el ensayo para que todo salga perfecto esta medianoche.

Desde este pequeño hotel que hay en la esquina de la misma Plaza del Carmen con la calle Navas se realizaron las pruebas y se comprobó que todo estaba correcto. Esta habitación que hace esquina sobre la plaza y desde la que se ve perfectamente el reloj se convertirá en un improvisado plató para la retransmisión en directo de las campanadas. Granada no era protagonista de este evento en Canal Sur desde el año 2013, fecha en que se conmemoró el Milenio de la fundación de la ciudad.

La programación festiva

Hoy, 31 de diciembre, la fiesta comenzará a partir de las 22,30 horas con el reparto de más de 3.000 bolsas de cotillón y otras 3.000 raciones uvas de la suerte. «Este año, los andaluces recibiremos en año 2019 desde Granada, una ciudad que se abre al mundo y que pone de manifiesto y reivindica el orgullo por los logros alcanzados con la consolidación del Año Lorca, la designación de Granada como Ciudad Europea del Deporte o su candidatura para convertirse en 2031 en Ciudad Europea de la Cultura», explicó la concejala de Cultura, María Leyva.

A las 23.30h, la orquesta La Tentación actuará en diercto para presentar el villancico que ha regalado a Granada, cuyo estreno compartirán con todo el público presente en la Plaza del Carmen. Tras las doce campanadas y el inicio del nuevo año, se lanzará desde la terraza del Ayuntamiento un pequeño castillo de fuegos artificiales dándole luz y color al año nuevo.

Una vez finalizado el espectáculo de pirotecnia, seguirá en la Plaza del Carmen el grupo granadino 'Vanidad' «que amenizarán una velada que en la Plaza del Carmen se extenderá hasta las 2,00 de la madrugada.

Dispositivo de seguridad

Se ha establecido un dispositivo para garantizar la seguridad. A partir de las 21.30h se cortará la calle Reyes Católicos y se dispondrán las calles Salamanca y Príncipe, que van desde la Plaza del Carmen hacia Bib Rambla como anezas para la celebración. Habrá un dispositivo especial de la Policía Local y de Protección Civil y los flancos estarán servidos con ambulancias, uan en dirección hacia el PTS y otra hacia el Clínico. También habrá un retén del servicio municipal de Bomberos.

Dispositivo de limpieza

El Ayuntamiento de Granada intensificará las labores de limpieza esta Nochevieja con un dispositivo especial integrado por 60 operarios de Inagra que trabajarán desde la madrugada del día 1 de enero, con especial refuerzo en Plaza del Carmen y sus inmediaciones donde tendrá lugar la fiesta de despedida de Final de Año.

El dispositivo destinará un total de 30 operarios, que estarán apoyados por dos barredoras, dos hidrolimpiadores, una fregadora y cuatro camiones recolectores, que a partir de las 3.30 horas de la madrugada se dedicarán en exclusiva a limpiar y recoger los residuos que se acumulen a plaza del Carmen y aledaños donde se prevé que se produzca una gran acumulación de personas par disfrutar esa noche d ella celebración prevista tras las campanadas.

El refuerzo del servicio de limpieza continuará en la mañana del 1 de enero con una decena de operarios más, a la vez que se destinarán con carácter extraordinario quince operarios al barrido ordinario de limpieza, que apoyarán a la plantilla habitual de Inagra, ya que pese a ser día festivo el servicio se mantendrá como un día laboral.

Las labores de limpieza obligarán, a su vez, a acometer el corte al tráfico rodado en la calle Reyes Católicos en la madrugada del 1 de enero hasta las 8.30 horas de la mañana. Inagra informa que los días 31 de diciembre y 2 de enero no habrá recogida de basura, servicio que sí se prestará los días 1 y 7 de enero pese a ser festivos.