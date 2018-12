El campeón de España John Carter, felicitado por el presidente de la Diputación de Granada «Espero que esta recepción sirva para visibilizar el gran trabajo que se está haciendo en boxeo y para animar a anunciantes» R. I. Viernes, 14 diciembre 2018, 15:49

El campeón de España, y aspirante oficial al título de la Unión Europea de boxeo en el peso superpluma, John Carter, ha sido recibido por el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, en el marco de una reunión en la que el deportista ha sido felicitado por sus logros, que están siendo históricos para la capital y la provincia de Granada.

A lo largo de la cita, Entrena ha mostrado mucho interés por conocer los entresijos de la trayectoria del púgil, quien ha aprovechado para agradecerle el respaldo mostrado y también para hacerle extensible las necesidades que tiene para poder desarrollar la carrera que le ha convertido en figura internacional.

«El señor José Entrena ha sido muy atento y amable conmigo. Me ha trasladado su apoyo. Y aparte me ha animado a seguir como hasta ahora y me ha dicho que va a estar muy atento a mí. Y eso es muy importante para un deportista como yo, que practico un deporte muy noble. Es de agradecer que personas de la talla del señor Entrena se preocupen y estén al lado de los deportistas más humildes».

Carter, que así obtiene el primer reconocimiento institucional a sus méritos, ha indicado igualmente que «el principal problema al que se enfrenta un deportista como yo es a la precariedad de medios. Son muchos los gastos que tengo que afrontar y nunca es sencillo poder cubrirlos. Entiendo que la recepción que me ha hecho el señor Entrena sirve también para visibilizar el gran trabajo que están haciendo en Granada otros boxeadores. Y para que más empresas se animen a apoyarnos, pues nuestro deporte tiene muchos valores y está en auge en todo el mundo, por lo que pueden obtener mucha rentabilidad».

En el clima de confianza generado, Carter ha invitado a José Entrena «a que venga a ver en directo el próximo combate que haga en Granada» y a que «siga por televisión» el que le enfrentará al italiano Michael Magnesi por el título de la Unión Europea con fecha y lugar aún por determinar.

PIÉ DE FOTO: John Carter, flanqueado por Antonio Huertas y José Entrena. /DIPUTACIÓN DE GRANADA