Cambril cree que Vox nunca pondrá una moción de censura «y si lo hace, será con trampa» El portavoz de Podemos-IU, Antonio Cambril, este jueves. / IDEAL El portavoz de Podemos-IU ha pedido disculpas a Sebastián Pérez y Onofre Miralles tras el desliz del audio PABLO RODRÍGUEZ Granada Miércoles, 25 septiembre 2019, 12:57

El portavoz de Podemos Izquierda Unida, Antonio Cambril, ha asegurado este miércoles que Vox no pondrá sobre la mesa una moción de censura «y si lo hace, será con trampa». En un salón de Comisiones más concurrido de lo habitual, el dirigente ha sido preguntado por el desliz que dejó al descubierto una conversación privada en la que hablaba de la supuesta mala relación entre Luis Salvador y Sebastián Pérez y en la que revelaba los planes de Onofre Miralles para derribar el gobierno. El dirigente, que ha reconocido que lo contenido en el audio «es verdad», ha comenzado pidiendo disculpas a las personas mencionadas. «En treinta años nunca he desvelado una fuente y no me gusta que esto se haya producido», ha dicho.

Cambril no ha querido dar más detalles sobre la conversación que mantuvo con el líder de los populares que aparece mencionada en el audio, aunque sí dejó pistas de cómo se produjo: «al borde de la calle» y «poco después de que el juez lo exonerara de lo denunciado por Montero». «Estaba contento, me dio un abrazo y antes de soltarme ya me estaba hablando mal del alcalde», ha contado.

Sí se ha explayado más en lo mencionado sobre el líder de Vox. Aseguró que la charla con Miralles se produjo en un almuerzo el día de la constitución del pleno de la Diputación, en julio, y que en ella, como revela el audio, le contó que iba a presentar una moción de censura el 28 de agosto. Cambril ha confirmado que le advirtió sobre lo que le podía pasar si seguía «amagando» y que la respuesta del edil fue «tú no me conoces; yo cumplo mi palabra y vas a ver cómo se hace».

Podemos-IU presentará una moción al pleno para declarar la emergencia climática en Granada El grupo municipal liderado por Antonio Cambril llevará al primer pleno del Ayuntamiento, que se celebrará este viernes, una moción para declarar a la ciudad en situación de emergencia climática. Entre las medidas que propone Podemos-IU para frenar los efectos del cambio climático se incluye también la ampliación del metro para llegar a la totalidad de los municipios del área metropolitana que, según ha afirmado Cambril, es «lo que quitaría coches a la ciudad». El portavoz municipal de Podemos-IU aspira a que se bonifique, a través de los impuestos municipales, el uso de vehículos híbridos o eléctricos, una flota de taxis en su totalidad no contaminante, renovar las baldeadoras de Inagra por otras sostenibles y que los nuevos autobuses urbanos de la Rober sean de cero emisión de gases contaminantes. Renaturalización de los ríos Darro, Genil, Monachil, Díla y Beiro, arbolado de sus riberas y creación de amplias zonas verdes, que funcionen como pulmones de producción de oxígeno y de reducción de contaminación, y educación ambiental en los colegios son otras de las acciones que plantea Podemos-IU para cumplir con su objetivo de convertir a Granada en ciudad 'cero emisiones' en 2040. «La lucha frente al cambio climático es el desafío más importante al que nos enfrentamos como sociedad», ha indicado el líder de Podemos-IU, quien espera que la moción sea aprobada por unanimidad porque «esta medida va a favor de todos, de nuestros hijos y nietos, y porque el cambio climático y sus consecuencias no distinguirá entre votantes de Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, PSOE o Vox».

Cambril, no obstante, quitó importancia a las advertencias de Vox y aseguró que no cree que Onofre Miralles vaya a derribar un gobierno «que él puso con sus votos». «No va a poner una moción de censura y si lo hace, será con trampas», ha dicho refiriéndose a la posible introducción de condiciones que impedirían que la confluencia pudiera apoyarla y darle curso. «Siempre he dicho que está amenazando y rezando a la Macarena. Todos sabemos el apellido de la Macarena. No le va a permitir Madrid que lo haga porque la derecha, la santísima trinidad de la derecha, son tres personas distintas y un solo dios verdadero, el dinero», ha explicado.

El dirigente ha sido claro al mostrar su opinión sobre el apoyo a una posible moción junto a Vox y ha dicho que sólo ocurriría si en ella «no hay condiciones» de la formación que lidera Miralles, aunque ha supeditado su voto a lo que determinaran los partidos que conforman la confluencia, Podemos e Izquierda Unida. «Yo sí estaría dispuesto a ir al PSOE y hablaría a pecho descubierto de la moción. Ahora, antes de tomar una decisión oiría a la confluencia y si me dicen que no, me lo trago y voto que no», ha confirmado.