El cambio de tiempo para los últimos días del año en Granada, según la AEMET La previsión del tiempo deja abierta esa posibilidad para el 31 de diciembre A.O. Miércoles, 26 diciembre 2018, 13:32

Seguro que estos días ya han notado cómo el frío ha empezado a aparecer en el día a día y especialmente con la llegada de la noche. Es normal porque el invierno ya está aquí desde la semana pasada y poco a poco el mercurio y el clima en general empiezan a parecerse a esta época del año en Granada. Y lo que viene lo demuestra según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Porque la previsión del tiempo para los próximos días deja abierta la posibilidad incluso de que pueda haber chubascos y nieves. Aunque eso sí, siempre de cara a la semana que viene y no a esta. No en vano, de aquí al domingo no se esperan lluvias pero sí una caída de las temperaturas. Una tendencia que ya se está observando de lleno.

Miércoles, jueves y viernes van a ser tres días muy parecidos. Las tres jornadas depararán unas temperaturas similares: máximas alrededor de 16 grados y mínimas sobre los 5. Además, para los tres días se esperan cielos principalmente despejados con posibilidad de brumas matinales y nocturnas que ayudarán a que el frío siga instalado.

Porque el mercurio seguirá bajando a partir del viernes. Las temperaturas mínimas descenderán hasta los 3 grados para los días de 2018 que quedan y las máximas alcanzarán a duras penas los 15 grados. Empeorando sensiblemente la situación de cara a Nochevieja. Para el último día del año no se descartan precipitaciones en forma de lluvia y nieve. Aunque la predicción apunta a que serían de carácter débil, sí que podrían ayudar a que, al contrario de lo que ha pasado recientemente, el año vaya a acabar entre chubascos.