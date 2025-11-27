Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Frío y lluvia en Granada. Ideal

Cambio de tiempo en Granada: cuenta atrás para nuevas lluvias con un frente frío

La estabilidad atmosférica seguirá siendo la protagonista hasta la recta final de semana, donde las precipitaciones regresarán a la provincia

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:18

Ya hay fecha para el regreso de la lluvia a Granada. Después de una semana en la que la estabilidad atmosférica ha sido la clave ... dominante en lo meteorológico, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala el domingo como el día en el que las precipitaciones regresarán a la provincia. Y antes de que eso ocurra subirán las temperaturas para volver a situar los termómetros por encima de los 0º C.

