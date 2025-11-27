Cambio de tiempo en Granada: cuenta atrás para nuevas lluvias con un frente frío

Ya hay fecha para el regreso de la lluvia a Granada. Después de una semana en la que la estabilidad atmosférica ha sido la clave ... dominante en lo meteorológico, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala el domingo como el día en el que las precipitaciones regresarán a la provincia. Y antes de que eso ocurra subirán las temperaturas para volver a situar los termómetros por encima de los 0º C.

El viernes lucirá el sol desde primera hora de la mañana y no habrá fenómenos significativos a nivel meteorológico en la provincia. Se darán heladas débiles en algunos puntos de las sierras y habrá vientos, en general flojos y variables, de componente norte. Lo más destacado tendrá que ver con un aumento de las temperaturas, quedando las máximas alrededor de los 16 grados y las mínimas en torno a los 4.

No habrá cambios el sábado, que volverá a ser un día en el que reine la estabilidad con las temperaturas bastante similares a las del viernes. Sin embargo, a final del día aumentará la nubosidad en toda la provincia como antesala de lo que llegará el domingo.

Y es que durante la madrugada del último día de la semana las precipitaciones llegarán al territorio granadino. Se espera que desde por la mañana llueva en toda la provincia a excepción de la costa, siendo las precipitaciones más fuertes e intensas en el Poniente. Eso sí, durante la segunda mitad del día la lluvia cesará. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, aunque las máximas bajarán hasta situarse ligeramente por encima de los 10º C.

Ampliar Pronóstico del tiempo de la Aemet para el próximo miércoles. Ideal

¿Seguirá lloviendo la próxima semana?

Según señala la Aemet, las lluvias del domingo no tendrían continuidad el lunes, que sería un día marcado por una nueva bajada de las temperaturas mínimas en toda Granada. Sin embargo, la situación cambiaría el martes y el miércoles, jornadas en las que volvería a llover en gran parte de la provincia. De hecho, el miércoles podría nevar en varios municipios granadinos, ya que la cota de nieve bajará hasta los 1.300 metros y se esperan precipitaciones.