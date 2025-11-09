Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La nueva San Antón toma forma. Ariel C. Rojas

Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre

El Ayuntamiento lo decide tras comprobar su «buen funcionamiento y la mejora que supone en la fluidez del tráfico» | De esta forma, los vehículos podrán seguir accediendo al aparcamiento mediante un giro a la derecha desde Recogidas

Euroa Press

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:53

Comenta

La remodelación de la calle San Antón avanza conforme al calendario previsto y, en el marco de estos trabajos, el Ayuntamiento de Granada ha decidido ... mantener «de forma definitiva» el giro desde la calle Recogidas hacia esta arteria del centro, una medida implantada durante la obra para facilitar la circulación en la zona.

