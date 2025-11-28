El camarero de Granada que disfruta «haciendo feliz a la gente»

Alberto Flores Granada Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:23 Comenta Compartir

No siempre resulta fácil dar con gente que ame su trabajo. Sin embargo, hay algunos casos que son un perfecto ejemplo de que cuando se disfruta con lo que se hace todo sale mejor. Es lo que le ocurre a César Martínez, encargado de la Taberna Hita. Un granadino que trabaja cada día con el mismo cariño con el que lo haría si el negocio fuera suyo y que trata a sus clientes con un claro objetivo: que se marchen felices de su visita a la taberna.

Aunque ahora no entendería su vida fuera de la hostelería, lo cierto es que sus planes inicialmente eran otros. «Yo estaba estudiando e incluso llegué a examinarme para ser militar», cuenta César a IDEAL. Pero sus padres, que siempre se habían dedicado al mundo de la moda, montaron una cafetería en el año 1996 en el Centro Comercial Neptuno y él empezó a echarles una mano los fines de semana. «Probé y vi que era algo que me gustaba. Me encantaba trabajar con la gente y como me echaba para atrás irme fuera de Granada empecé a trabajar con mi padre».

«Allí estuve hasta 2015, que fue cuando el centro comercial iba peor y tuvimos que vender el local», recuerda. Ahí su carrera dio un giro al llegar al Bar Juan Carlos: «Pasé de los desayunos y las meriendas a otro tipo de hostelería. A una de comidas, cenas y vinos. Era algo que yo nunca había tocado y me daba cierto respeto». Pero lo cierto es que no tardó en darse cuenta de que le gustaba todavía más. «Fue lo que hizo que me enamorara de la profesión».

Y más tarde, en 2019, llegaría al lugar en el que trabaja de encargado en la actualidad: la Taberna Hita, en La Zubia. Empezó de camarero y a los dos años ya era el encargado. «Trabajo como si aquello fuera mío y el trato con la gente es mi fuerte, es algo que disfruto». Según asegura, ver a la gente disfrutar e irse contenta después de comer o cenar en la taberna es «una gran satisfacción» para él. «A mi el buen trato me sale solo. Me gusta mucho mi trabajo y es algo que se nota y que la clientela agradece. Cuando hablo con mis clientes, aunque sean nuevos, parece que los conozco de toda la vida».

César reconoce que la hostelería es sacrificada y que tuvo muchas dudas tras cerrar la cafetería con su padre, ya que se vio sin trabajo ni paro. Sin embargo, tiene claro que es la profesión que ama y ahora no se plantea otro futuro que no sea haciendo lo que hace: «Lo que más me gustaría es jubilarme donde estoy, en la Taberna Hita, seguir aquí siempre. Podría montar mi propio negocio pero es que aquí estoy como si la taberna fuera mía, así que soy muy feliz».

Ampliar Amor por la hostelería César es un enamorado de su trabajo, hasta el punto de que confiesa que su mujer le dice que no le ve nada malo a su profesión, aunque reconoce que hay algo que no le gusta: «Lo peor es dar con un cliente que te trate mal, porque te tienes que aguantar sin contestar. Y es difícil. Hay gente que no entiende que no eres su mayordomo, pero afortunadamente es algo que pasa muy pocas veces». Sin embargo, son mucho más numerosos los buenos momentos. «La gente me muestra muchísimo cariño y no paran de saludarme por la calle, mi padre me dice que si es que voy a ser el nuevo alcalde».

Reporta un error