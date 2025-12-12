Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los representantes de la Fundación Espadafor reciben el cheque por parte de los representantes del Club Cámara Granada. IDEAL

Cámara Granada abre la Navidad con una gala solidaria con Juan Habichuela Nieto

Las más de 600 empresas que integran el club aportan 2550 euros para la Fundacion Espadafor

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Viernes, 12 de diciembre 2025, 10:41

Comenta

Una zambomba flamenca a cargo de Juan Habichuela Nieto ha abierto la Navidad en Cámara Granada con motivo de la Gala Solidaria que protagonizan las ... empresas de su Club. El acto ha servido para dar forma a la aportación solidaria que como todos los años la entidad ha aportado a una organización sin ánimo de lucro, en este caso la Fundación Espadafor.

