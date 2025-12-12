Cámara Granada abre la Navidad con una gala solidaria con Juan Habichuela Nieto

Una zambomba flamenca a cargo de Juan Habichuela Nieto ha abierto la Navidad en Cámara Granada con motivo de la Gala Solidaria que protagonizan las ... empresas de su Club. El acto ha servido para dar forma a la aportación solidaria que como todos los años la entidad ha aportado a una organización sin ánimo de lucro, en este caso la Fundación Espadafor.

En total, el Club Cámara ha entregado a José Espadafor, presidente de la Fundación, 2.550 euros, que destinará a niños y adolescentes que se encuentran ingresados en hospitales y a los que se encuentren en una situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, por su situación económica, personal, social o familiar.

En el acto, Espadafor ha agradecido la donación y ha hablado de su proyecto de futuro más destacado, la puesta en funcionamiento del primer teatro permanente para menores de la ciudad, que se ubicará en la antigua Casería Trinidad, y que contará con una programación estable de actividades culturales, lúdicas y formativas orientadas a niños, niñas y adolescentes, con especial atención a aquellos en situación de vulnerabilidad.

Por parte de Cámara Granada, Inma Martín, vocal del Comité Ejecutivo y presidenta de la Comisión de Sostenibilidad y RSC, ha expresado la gratitud de la Cámara a la Fundación por la labor que realiza y por «haber aceptado ser la canalizadora de la solidaridad de los miembros del club».

Junto a ello y dirigiéndose a las más 250 empresas participantes en la Gala, Martín ha subrayado el crecimiento del Club Cámara Granada a lo largo de 2025, que por primera vez en su historia ha superado las 600 empresas. En ese contexto, la empresaria trasladó dos reflexiones en nombre del pleno de Cámara Granada.

Crecimiento

En primer lugar, ha enfatizado que la Corporación está comprometida en 2026 a seguir fortaleciendo el Club «en tanto herramienta de crecimiento de las empresas granadinas y al objeto de que sea cada vez más útil para vosotras». Pero además, ha valorado el papel «de respaldo» que las empresas del Club ejercen en cuanto al propio trabajo de Cámara Granada: «En 2025 hemos crecido, hemos incorporado nuevos proyectos y servicios, hemos asumido nuevos retos, siempre para cumplir nuestra misión en la sociedad granadina que es generar progreso y desarrollo en toda la provincia. Eso no podría ocurrir si no estuvierais detrás de la Cámara, si no tuviéramos vuestro apoyo y vuestro aval», ha señalado.

En el transcurso de la gala, el Club Cámara ha sorteado entre los asistentes, una cesta navideña dividida en tres lotes con las aportaciones de las empresas participantes, que han sido entregado por las empresas patrocinadoras de la Gala: Audiovisuales Juncaril, Cajamar y Gilauto. La zambombá navideña ha puesto fin al acto.