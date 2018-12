La Cámara de Cuentas afea a seis instituciones de Granada que usen subvenciones para financiarse G. M. El organismo cuantifica en unos 360.000 euros el dinero concedido a entidades como la Consejería de Turismo o el Consorcio Fernando de los Ríos que se podría perder si hay problemas JUANJO CERERO Granada Sábado, 22 diciembre 2018, 18:36

La Cámara de Cuenta dio ayer un tirón de orejas a seis instituciones de la provincia por un total de nueve expedientes que no siguieron los cauces administrativos adecuados, en opinión del organismo. Lo hizo en un informe en el que analizó más de medio centenar de subvenciones excepcionales hasta el cierre del ejercicio de 2016, que están reservadas para casos en los que concurran circunstancias especiales que justifiquen no pasar por un proceso de convocatoria pública.

Hay seis entes de Granada mencionados en este informe: la Universidad de Granada, la Fundación Legado Andalusí, el Centro Lorca, la Fundación Rodríguez Acosta, el Ayuntamiento de Motril y las entidades que coordinan el plan turístico 'Montes Orientales'.

En el mismo documento, la Cámara avisa de que las cantidades que deben reintegrarse o que están en riesgo de perder el derecho de cobro por haberse entregado la subvención hace más de cuatro años alcanzan los 360.000 euros.

La principal queja que expone el organismo de control es que en estos casos se está haciendo un uso indebido de la figura legal de la subvención excepcional, a la que sólo puede acudirse porque circunstancias excepcionales exijan actuar con rapidez a costa de los principios de publicidad y concurrencia; algo que ha ocurrido, por ejemplo, con las ayudas que han tenido que tramitarse durante este año para poder hacer frente a las llegadas de inmigrantes a las costas de Granada, Cádiz y Málaga. Así, la Cámara afea que organismos como el Patronato de la Alhambra, el Centro Lorca o la Fundación Rodríguez Acosta hayan usado estas subvenciones como mecanismo de financiación, algo que, explica el informe, no está en ningún caso recogido en la ley.

Además, más de la mitad de estos expedientes fueron publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía fuera de los plazos que marca el ordenamiento jurídico.

En concreto, la Cámara da un tirón de orejas al Patronato de la Alhambra por la organización de dos másteres relacionados con el Patrimonio a cargo de la Universidad de Granada y dos subvenciones a la Fundación Rodríguez Acosta para compensar pérdidas y sufragar actividades. Algo similar ocurre con el Centro Lorca, que recibió una subvención especial para pagar gastos de funcionamiento habituales; el ente asegura en sus alegaciones que les iban a cortar la luz. La Cámara afirma que la cuestión no se analiza «como incumplimiento normativo» per se, sino que afea que se haga uso de una figura excepcional para sufragar gastos corrientes que se deben gestionar por otras vías. «La falta de financiación no justifica» actuar de esta manera; «las subvenciones excepcionales no son un mecanismo de financiación», concluye el informe.