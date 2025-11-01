Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de los alimentos que reciben a diario los niños gracias a la solidaridad de los granadinos. IDEAL

Calor y Café organiza su almuerzo solidario para alimentar a miles de niños en Kenia

La organización anima a los granadinos a reservar su plaza para el almuerzo, que tendrá lugar el 8 de noviembre en La Mamunia, con el fin de mantener vivo un proyecto que suma 30 años

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:25

Comenta

La Fundación Calor y Café de Granada ha organizado para el sábado 8 de noviembre su tradicional y bianual almuerzo solidario con el fin de ... obtener recursos para continuar con sus proyectos en Kenia y poder alimentar a cerca del mil niños. La cita tendrá lugar en el restaurante La Mamunia en la carretera antigua de Motril a la altura de Otura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  2. 2 Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra
  3. 3 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  4. 4 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  5. 5

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  6. 6

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  7. 7

    La Audiencia prohíbe a un vecino de Granada acercarse a una jueza
  8. 8 «La casa tembló tanto con la explosión que mi novia pensó que era un terremoto»
  9. 9 El pueblo de Granada con 70 vecinos y cuatro millones de abejas
  10. 10 Playa Granada gana más de 100 metros de anchura con el espigón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Calor y Café organiza su almuerzo solidario para alimentar a miles de niños en Kenia

Calor y Café organiza su almuerzo solidario para alimentar a miles de niños en Kenia