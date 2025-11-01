Calor y Café organiza su almuerzo solidario para alimentar a miles de niños en Kenia

La Fundación Calor y Café de Granada ha organizado para el sábado 8 de noviembre su tradicional y bianual almuerzo solidario con el fin de ... obtener recursos para continuar con sus proyectos en Kenia y poder alimentar a cerca del mil niños. La cita tendrá lugar en el restaurante La Mamunia en la carretera antigua de Motril a la altura de Otura.

Ana Sánchez Montoro, presidenta de la fundación, recuerda que Calor y Café mantiene desde hace treinta años proyectos en Kenia, entre ellos la construcción de pozos y la obtención de agua potable. Además, la organización ha venido ayudando a las personas sin hogar de Granada durante más de cuatro décadas. El almuerzo comenzará a las 14.00 horas y el precio por cubierto será 25 en el caso de los niños y 45 euros para los adultos. En anteriores ediciones han logrado que colaboren cerca de 500 granadinos solidarios y animan a los vecinos a participar. Para reservar plaza, los interesados deberán dirigirse al número de teléfono 699970526. La comida solidaria contará con la participación de los artistas Fernando Arrabal y Rosario Pardo.

Si no se puede asistir, Calor y Café ha habilitado también un canal para realizar donativos. Calor y Café cuenta con 27 guarderías en Kenia, 10 de ellas acondicionadas dignamente. El resto son casetas de adobe o se encuentran al aire libre. El objetivo de la fundación es además implementar estos centros educativos donde el 80% de su alumnado becado son mujeres con el fin de fomentar su escolarización frente a los matrimonios tempranos y forzados. La organización alimenta a todos los niños a diario con maíz y habichuelas, un plato modesto que les aporta la energía necesaria y es un sustento para que puedan continuar creciendo.

Desde el año 1995, Calor y Café desarrolla proyectos de cooperación al desarrollo en diferentes poblaciones del condado de West Pokot, en Kenia. Trabajan en tres áreas de actuación. La primera en educación, donde se fomentan las oportunidades a través de la construcción y mantenimiento anual de guarderías y con un programa de becas de estudio para chicos y chicas de secundaria. La segunda es el acceso al agua, con la creación de pozos y presas de aluvión. La tercera es salud, se colabora en dos dispensarios médicos en Amakuriat y Chelopoy.