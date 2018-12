Calor y abrigo exprés para los sintecho Los voluntarios entregan kits de abrigo, ayer. / Alfredo Aguilar Un equipo de 12 voluntarios reparte 20 kits de ropa de invierno a las personas sin hogar de la ciudad Esta edición bate el récord histórico y consigue 113.000 euros en donaciones ROSA SOTO Granada Lunes, 3 diciembre 2018, 16:26

María, Laura y Alejandro son tres de los 12 jóvenes voluntarios que participaron ayer en la cuarta edición granadina de 'Voluntariado Express', una jornada solidaria que batió el récord histórico con una recaudación total de 113.000 euros para repartir kits de abrigo entre las personas sin hogar de 28 ciudades españolas, entre ellas Granada. Puntuales como un reloj, estos tres jóvenes se presentaron en el espacio de trabajo colaborativo ErranT a las 19.30 horas, donde esperaba la organizadora del evento, María Rodríguez, y otros colaboradores con dos bolsas preparadas con todo el equipo básico: un abrigo, un pantalón y una camiseta térmica, un par de guantes y de calcetines, un gorro, un saco de dormir y un cortavientos cada una. Cada paquete vale 101 euros y en Granada se repartieron un total de 20 kits, lo que equivale a 2.020 euros recaudados para las personas sin hogar de esta ciudad.

En ErranT, María, Laura y Alejandro cogieron las dos bolsas y pusieron rumbo hacia un punto donde recuerdan haber visto siempre a algunas personas durmiendo en colchones y edredones, en la glorieta de Arabial. Mientras, el resto de voluntarios se dirigieron hacia el Decathlon de Pulianas a recoger el resto de kits para entregárselos a la asociación Almanjáyar en Familia, que atiende a familias necesitadas en este barrio. Esta es la primera vez que la organización granadina del Voluntariado Express asigna parte de los kits de abrigo a una entidad local con fines sociales.

Experiencia

José María Sintecho «El año pasado no os vi porque estuve en la cárcel, pero el anterior sí que me distéis una de estas bolsas, me alegra volver a veros»

Durante el camino hacia Arabial, Alejandro explica que él ya había participado anteriormente en esta actividad y cuenta que lleva cinco años colaborando, ya que el primer voluntariado express se organizó en Madrid en el año 2012 y por esas fechas él vivía en la capital. En todos estos años, este joven granadino asegura que no hay nada más gratificante como comprobar la mirada y sonrisa de ilusión que le devuelven las personas a las que entrega la ropa. «Lo malo es comprobar días después que algunos la han vendido para conseguir droga, pero esto son sólo casos muy puntuales», señala.

María lleva tres años como voluntaria express y considera que es una actividad que hace mucha falta. «A veces te sabe a poco porque es sólo un día al año, pero con la entrega de algunos paquetes a la asociación de Almanjáyar este proyecto tendrá más continuidad y más beneficios entre muchos otros ciudadanos», comenta. Laura es la nueva y se enteró ayer mismo de la actividad, pero no duda cuando afirma que el año que viene participará de nuevo.

Ya en Arabial, entre el trasiego de dos grandes bolsas cargadas con ropa de abrigo y el ir y venir de decenas de jóvenes arreglados para un viernes noche de fiesta, estos tres voluntarios se acercan a unos colchones en la plaza. Unos pasos más allá, grupos de chicos y chicas empiezan a abrir botellas para inaugurar el botellón. Dos bultos se mueven debajo de varios edredones y mantas.

Dos hombres se despiertan y miran dubitativos a los tres jóvenes que se les acercan y dejan sobre sus viejos colchones las bolsas con la ropa. José María y Sebas, como se llaman estos señores sin hogar, no se acaban de creer lo que ven. Abren los paquetes nerviosos, agradecidos, alegres y sin destaparse demasiado porque hace frío. Pegan un grito y aparece Nazaret con su perro Trueno, que comparte colchón con ellos. Ella se quedó sin bolsa, pero los tres voluntarios prometieron volver entre hoy y mañana para darle otra a ella y a otros dos chicos más que aparecieron al poco rato.

José María ya conocía esta iniciativa: «El año pasado no os vi porque estuve en la cárcel, pero el anterior sí que me distéis una de estas bolsas, me alegra volver a veros». Sebas, con la voz temblorosa y lágrimas en los ojos, no deja de agradecer a María y a Laura: «Muchísimas gracias por esto, no tenéis ni idea de la falta que nos hace. Esto nos va a dar la vida». Nazaret bromea y desea que en su bolsa haya algo también para su mascota, que rescató cuando era un cachorro de un contenedor de basura. «Buenas noches», se despiden.