La calima sahariana llega a Granada esta semana: lluvias de barro y subidón térmico

Además de la presencia de polvo en suspensión en el ambiente, el episodio de calima llegará acompañado de una subida de las temperaturas

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:23

Comenta

Se aproxima un nuevo cambio de tiempo a Granada. Durante los próximos días se formará una borrasca que se situará al oeste de la Península ... Ibérica. Y debido a su posición, favorecerá la entrada a nuestro territorio de vientos del sur, lo que provocará un subidón térmico y la llegada de polvo sahariano. Una situación que durará varios días y tras la cual la lluvia volverá a tomar el protagonismo en la provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

