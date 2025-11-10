La calima sahariana llega a Granada esta semana: lluvias de barro y subidón térmico

Se aproxima un nuevo cambio de tiempo a Granada. Durante los próximos días se formará una borrasca que se situará al oeste de la Península ... Ibérica. Y debido a su posición, favorecerá la entrada a nuestro territorio de vientos del sur, lo que provocará un subidón térmico y la llegada de polvo sahariano. Una situación que durará varios días y tras la cual la lluvia volverá a tomar el protagonismo en la provincia.

La irrupción de calima se empezará a notar a partir del martes, que será un día en el que lucirá el sol y las temperaturas subirán en sus valores máximos, llegando a los 25 grados. El miércoles el subidón térmico será mayor, con máximas cercanas a los 30 grados y mínimas que subirán más allá de los 10. Todo ello mientras el episodio de calima va en aumento.

El jueves será el día en el que se notará una mayor concentración de polvo en suspensión. De hecho, esta situación, sumada a la llegada de vientos del sur, propiciará que las temperaturas continúen siendo más elevadas de lo normal para esta época del año. Las máximas volverán a ser de casi 30 grados y las mínimas subirán hasta los 14.

Ampliar Previsión meteorológica de la Aemet para la madrugada del viernes. Ideal

Nuevas lluvias a partir del viernes

Después de varios días de calima y temperaturas más propias de la primavera que del otoño, el viernes dará comienzo con chubascos en Granada, tal y como avancan los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Desde la madrugada lloverá en toda la provincia y las precipitaciones se extenderán hasta la noche. Esto podría dar lugar a lluvias con depósitos de barro después del episodio de calima procedente del norte de África. Además de la lluvia, el viernes también bajarán las temperaturas, quedando las máximas en torno a los 20 grados y las mínimas alrededor de los 10.

No habrá muchos cambios el fin de semana, con un sábado y domingo también marcados por las precipitaciones y los cielos cubiertos de nubes en toda la provincia granadina.