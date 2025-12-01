Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La empresa pionera de biometano en Andalucía, AGR Biogás, ha inaugurado hoy en el municipio granadino de La Calahorra la primera planta agroindustrial de biometano en Andalucía. Javier Martín

La Calahorra se convierte en el banco de pruebas de la industria andaluza del biometano

La compañía AR Biogás inaugura la primera planta que transformará los residuos de las granjas en energía verde para los hogares

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:56

Las comarcas del norte de la provincia son referente en la producción de energías renovables, una tecnología con más de 25 años de desarrollo. A ... partir de hoy, La Calahorra será el banco de pruebas del nuevo vector energético en expansión, el biogás producido a partir del tratamiento de los residuos orgánicos que se generan en las granjas avícolas de la comarca.

