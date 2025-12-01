La Calahorra se convierte en el banco de pruebas de la industria andaluza del biometano

Las comarcas del norte de la provincia son referente en la producción de energías renovables, una tecnología con más de 25 años de desarrollo. A ... partir de hoy, La Calahorra será el banco de pruebas del nuevo vector energético en expansión, el biogás producido a partir del tratamiento de los residuos orgánicos que se generan en las granjas avícolas de la comarca.

La empresa pionera de biometano en Andalucía, AGR Biogás, ha inaugurado hoy en el municipio granadino de La Calahorra la primera planta agroindustrial de biometano en Andalucía con inyección directa a la red gasística general, por lo que será la primera vez que se suministre en la comunidad este gas de origen renovable listo para el consumo por parte de la industria y los hogares.

La necesidad acuciante de independizar a España de las importaciones del gas ruso y de incentivar el proceso de descarbonización de la industria han hecho que tanto Europa, como el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, estén animando a la industria a entrar la carrera del biometano, apostando por construir plantas avanzadas que produzcan biogás a partir del tratamiento de los residuos orgánicos.

Y el primero de estos proyectos, que conllevan tramitaciones muy largas y que se están topando con una fuerte contestación social, no está dibujado sobre plano sino que es ya una enorme infraestructura a unos siete kilómetros al noroeste de La Calahorra. La planta, promovida por la empresa AGR Biogás, comenzó a construirse en 2024, una vez obtenidas todas las bendiciones legales, y se ha inaugurado oficialmente este lunes 1 de diciembre, en un acto con apoyo institucional y la asistencia de mas de 300 invitados, entre ellos los agricultores de las granjas de la zona que proveerán los residuos para la planta.

La compañía granadina Ventuceli Servicios S.L. como colaboradora estratégica especializada en este tipo de instalaciones, se ha encargado de la obra civil de la planta

La de La Calahorra será la primera planta de toda Andalucía en inyectar su producción directamente a la red gasista para producir energía para los hogares. De ahí que los ojos de todo el sector en Andalucía estén puestos ahora en la nueva instalación energética granadina. Si la planta que ha visto la luz tras años de polémica funciona bien, sin molestias al entorno, la oposición a este nuevo vector energético quedará más desactivada, por lo que la industria andaluza del biometano se la está jugando en estos momentos en Granada.

«Los ojos del sector en Andalucía están hoy en La Calahorra. Esta planta va a a ser el espejo donde se miren las otras», advertía el secretario de UPA en España, Cristóbal Cano, invitado a la inauguración. «Es un momento complicado por la confrontación social que está generando el biometano. Frente a esto tienen que triunfar el rigor y la información», ha apuntado.

Ampliar Javier Martín

También el alcalde de La Calahorra, Alejandro Ramírez, ha admitido su preocupación por la división social que ha generado en su pueblo el proyecto, que tiene sus detractores. «Mentiría si no dijera si tengo preocupación pero confío en la profesionalidad de la empresa que siempre ha dado la cara y en el trabajo de la administración, tenemos unas de las leyes andaluzas de medio ambiente más rigurosas de Europa», ha dicho el regidor.

En concreto la planta va a generar anualmente 58 GWh de biogás, lo que equivale al consumo energético anual de más de 11.000 hogares.

La compañía AGR Briogás, liderada por el ingeniero industrial sevillano David Piñero, es pionera en su sector, ya que desde 2011 promueve, construye y opera plantas de biogás en Andalucía. Son los propietarios de la que fue la primera planta de biogás de Andalucía, en Campillos (Málaga), operativa desde 2016.

La planta va a generar anualmente 58 GWh de biogás, lo que equivale al consumo energético anual de más de 11.000 hogares

La compañía inició en la primavera de 2024, en unos terrenos a unos siete kilómetros al noreste de La Calahorra, las obras de la planta que procesará 104.000 toneladas anuales de residuos agrícolas y ganaderos, principalmente excrementos de ave y purines de cerdo procedentes de medio centenar granjas de la comarca de Guadix, con las que ya tienen acuerdos. Además del gas renovable, de la planta se obtendrá un abono rico en materia orgánica que se aplicará, «con exhaustivos controles», en los terrenos agrícolas de la zona para mejorar el suelo.

«Ser los primeros no es fácil, llegar hasta aquí no ha sido un camino de rosas», admitía en la inauguración Piñero, que ha recordado que vienen a resolver un problema del campo y que esta tecnología es habitual en Europa, donde está muy desarrollada. «En Dinamarca el 40% del gas de la red es biometano», ha apuntado.

Además ha asegurado que esta será la primera de muchas otras plantas de biometano en Andalucía.

Ampliar Javier Martín

La inversión, según fuentes de la compañía es de unos 25 millones de euros, que han logrado la financiación denominada 'project finance'. «Se trata de una forma de financiación en la que el banco, tras numerosas auditorías, decide avalar un proyecto sin más garantía que el propio proyecto. Ha sido la primera planta de biometano en España en conseguirlo», explican orgullosos desde AGR Biogás.

La empresa ha presentado en sociedad la gran instalación que comenzará a recibir la materia prima de las granjas y a funcionar con la previsión de comenzar a verter gas a la red en el horizonte de marzo de 2026.

La compañía granadina Ventuceli Servicios S.L. como colaboradora estratégica especializada en este tipo de instalaciones, se ha encargado de la obra civil de la planta «utilizando una tecnología de vanguardia en el desarrollo de depósitos de hormigón que compiten en el sector con empresas internacionales».

La puesta en marcha de estas instalaciones ha supuesto la generación de más medio centenar de empleos directos e indirectos en la comarca, de los que una veintena participaron en las obras de construcción y el resto de puestos de trabajo se mantendrá con la actividad de la planta.

«Es para nosotros un orgullo inaugurar la primera planta de Andalucía con la que vamos a dar los primeros pasoshacia la descarbonización de la región desde el biometano» David Piñero Director general de AGR Biogás

El acto inaugural, al que han asistido cerca de 300 personas, ha contado con el apoyo de los agricultores y ganaderos de la comarca, «que encuentran en este proyecto un importante aliado en u gestión de restos orgánicos y reducción de emisiones, además de impulsar a la economía local», según han subrayado desde la compañía. Junto al sector agroganadero, han acudido representantes de instituciones políticas, científicas y del sector, que han querido mostrar de este modo su respaldo al proyecto de bioeconomía circular que va a abrir paso a la implantación del biometano en Andalucía.

«Es para nosotros un orgullo inaugurar la primera planta de Andalucía con la que vamos a dar los primeros pasoshacia la descarbonización de la región desde el biometano», ha destacado David Piñero, director general de AGR Biogás, que ha subrayado además que «se trata de un proyecto en el que hemos trabajado durante muchos años para crear valor a partir de los recursos que nos ofrece nuestra tierra y esperamos que pueda ser referente para todos los proyectos que verán la luz en los próximos años».

En el acto inaugural de esta planta ha participado la delegada de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Granada, María del Carmen Reyes y el secretario general de UPA a nivel nacional, Cristóbal Cano, junto al alcalde de La Calahorra, Alejandro Ramírez, que ha puesto de relieve que con esta planta pionera de biometano el municipio se convierte en «ejemplo y referente en energías renovables en Andalucía, marcando el camino energético del futuro con un proyecto impulsor de desarrollo, empleo y bienestar para la comarca y que ayuda a sus agricultores y ganaderos».

Un proyecto de economía circular por y para el territorio

La planta está situada a 7 kilómetros del núcleo poblacional de La Calahorra y procesará cada año 104.000 toneladas d restos agroganaderos como gallinaza, purín porcino, alperujo, lactosuero y otros restos líquidos procedentes de la agroindustria, todos ellos de carácter orgánico que tienen su origen en un radio cercano a la planta.

De estos desechos, que si no se tratasen resultarían contaminantes para la atmósfera, se extrae energía limpia que se inyecta directamente a la red gasística general gracias a la conexión ejecutada por Redexis mediante la construcción de un ramal de 13 kilómetros que permitirá llevar esta energía limpia a los consumidores domésticos e industriales de la zona.

Por otro lado, la planta generará también biofertilizante y digestato, con compuestos estabilizados que se devuelvenal campo para mejorar la calidad de los suelos. Se trata, por tanto, de un proyecto de economía circular queredunda en la sostenibilidad de las zonas rurales. Además de los beneficios que reporta la planta de biogás a las familias de los granjeros, este proyecto contribuye tambiéncon su actividad y generación de empleo al desarrollo de la comarca y a la fijación de la población rural en su territorio, dando impulso a la economía local del Marquesado del Zenete.