Ambas entidades han suscrito un convenio de colaboración destinado a la financiación y promoción de actividades culturales, sociales y patrimoniales en la ciudad. Ideal

Cajamar apoya la candidatura de Granada 2031 con un convenio para impulsar proyectos culturales y sociales

Marifrán Carazo asegura que esta colaboración público-privada «permitirá seguir generando proyectos que promuevan la cultura local, fortalezcan la cohesión social y contribuyan al crecimiento de la empresa cultural y creativa de Granada»

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:34

Cajamar Caja Rural se ha adherido este viernes a la candidatura de Granada para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031 a través ... de un convenio suscrito por el director territorial de la entidad en Málaga, Granada y Melilla, Sergio Durán, y la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, en el Ayuntamiento de la capital granadina. De este modo, la cooperativa de crédito pasa a formar parte del numeroso listado de empresas de diversa naturaleza que ya han mostrado su soporte a la iniciativa, que esta semana ha experimentado un notable impulso con la adhesión de más de 350 en un mismo acto impulsado por la Cámara de Comercio de Granada y la Confederación Granadina de Empresarios.

