CajaGranada Fundación espera que el cuadro de Picasso pueda exponerse en su muestra de bodegones La solicitud se pone de manifiesto en el día en que la Policía Nacional ha confirmado que 'Naturaleza muerta con guitarra' ha sido localizado en Madrid

CajaGranada Fundación aspira a que el cuadro 'Naturaleza muerta con guitarra' de Pablo Ruiz Picasso, localizado por la Policía Nacional tras considerarse extraviado en el traslado desde Madrid para la exposición que abría en su centro cultural de la capital granadina a principios de octubre, 'Bodegón | La eternidad de lo inerte', pueda exponerse con el resto de obras que la conforman antes de que se clausure, lo cual está previsto para el 11 de enero.

Así lo han indicado Europa Press fuentes de CajaGranada Fundación, entidad que denunciaba la desaparición del cuadro, que debía de haber llegado junto con otras 56 obras que están expuestas en esta exposición sobre bodegones en distintas técnicas, estilos y momentos históricos.

La solicitud se pone de manifiesto en el día en que la Policía Nacional ha confirmado que el cuadro de Pablo Picasso 'Naturaleza muerta con guitarra' ha sido localizado en Madrid, y que trabaja con la hipótesis de que nunca llegó a subir al camión de transporte para ser trasladado desde la capital para una exposición en Granada.

Según ha informado la Policía Nacional, agentes de la Brigada de Patrimonio Histórico mantienen abierta la investigación una vez que agentes de Policía Científica han inspeccionado el paquete que contenía el cuadro, comprobando que es la obra original del artista malagueño.

La desaparición llevó a la Policía Nacional a introducir en la base de datos internacional de obras de arte sustraídas la información sobre el cuadro 'Naturaleza muerta con guitarra' de Pablo Ruiz Picasso.

Todo surgió tras la denuncia por su desaparición cuando tenía que ser trasladada a principios de octubre junto con otras 56 obras desde Madrid a Granada para la exposición 'Bodegón | La eternidad de lo inerte' del Centro Cultural CajaGranada.

En la investigación han participado agentes del Grupo de Robos de la Policía Nacional de Granada, en coordinación con la Brigada de Patrimonio Histórico de este cuerpo seguridad para el ámbito estatal.

El 25 de septiembre este Picasso estaba almacenado en unas dependencias de Madrid con el resto de las que habían de ser trasladadas a la ciudad de la Alhambra para la exposición. El traslado lo efectuaba una empresa de transporte que hizo noche en la localidad de Deifontes.

CajaGranada Fundación comprobó el pasado 6 de octubre, tras la llegada a la capital granadina de la mercancía, que no estaba 'Naturaleza muerta con guitarra', cuadro de unas dimensiones de 12,7 x 9,8 centímetros y procedente de una colección particular, una obra asegurada en unos 600.000 euros.

El Centro Cultural CajaGranada abría el 9 de octubre la exposición 'Bodegón | La eternidad de lo inerte', una muestra que invita a redescubrir uno de los géneros más antiguos y simbólicos de la historia del arte a través de más de medio centenar de piezas, según la información que facilitaba la entidad en nota de prensa entonces.

En concreto la exposición reúne 58 obras que reflejan dos de las etapas más icónicas de este género; el siglo XVII y el siglo XX, trazando un recorrido que va desde las composiciones moralizantes del Barroco flamenco hasta las naturalezas muertas cubistas de Juan Gris o María Blanchard, pasando por las visiones metafísicas de Magritte o las reinterpretaciones contemporáneas de Antonio López y Fernando Botero. Todas las obras proceden de colecciones privadas y muchas de ellas son inéditas para el público.