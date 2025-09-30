Caja Rural Granada, 'codo con codo', para gestionar tu patrimonio

Martes, 30 de septiembre 2025, 23:46 Compartir

Cuando se trata de recibir asesoramiento financiero para gestionar el patrimonio, contar con un profesional que se preocupe por ti, te escuche, conozca tus inquietudes y te ayude alcanzar tus objetivos resulta clave. Porque no es lo mismo contactar con tu banco y comunicarte con un chatbot o un call center, que hablar directamente con profesionales con nombre y apellidos.

Esta realidad es la que presenta 'Codo con codo', la nueva campaña de Caja Rural Granada que conecta a compañeros de Banca Privada y Personal con testimonios de clientes en un conjunto de imágenes donde se pone de manifiesto el trato personalizado, buque insignia de la Entidad, también en este servicio.

«El asesoramiento experto de Juan me facilita soluciones a medida en cada momento para la gestión y sucesión de mi patrimonio», es una de las valoraciones que se pueden leer en una de las imágenes de esta propuesta protagonizada por Juan Laborda, responsable de Banca Privada y Personal de la Entidad.

Según el último estudio sobre el sector bancario publicado por Funcas, la banca del futuro será una combinación de eficiencia tecnológica y valor relacional. Para Juan Laborda, la Entidad ya ofrece esta excelencia. «Mientras otros apuestan por la automatización y la despersonalización del servicio, nosotros creemos firmemente en el valor de la relación humana. Cada cliente es atendido por un profesional, que se involucra activamente en conocer su situación, sus inquietudes y sus metas. Esta cercanía nos permite diseñar una hoja de ruta personalizada, que comienza con una escucha activa y continúa con un diagnóstico financiero detallado», detalla Laborda.

Una vez se concreta este planteamiento, se traza un plan estratégico que contempla desde la planificación fiscal y sucesoria hasta la diversificación de las inversiones, todo ello adaptado a los cambios del entorno y a la evolución y perfil de riesgo del cliente. «Nuestra metodología, basada en el acompañamiento constante, es clave para alcanzar los objetivos patrimoniales de quienes confían en nosotros», añade.

Esta forma de operar y acompañar a sus clientes da sus frutos. En 2024, Caja Rural Granada incrementó su patrimonio un 21,6%, superando la media del Grupo Caja Rural y alcanzando 703 millones de euros gestionados. Con cierre de datos a agosto de 2025, y en tan solo ocho meses, ya se ha superado esa cifra, aumentando el patrimonio gestionado en un 22% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 860 millones de euros. Este crecimiento sostenido refleja la confianza que los clientes depositan en la Entidad y, en especial, en el modelo de Banca Privada y Personal.

Otro de los ingredientes para el éxito, en medio de un escenario geopolítico incierto, pasa por la adaptación. «Nuestro servicio ha sabido adaptarse a las circunstancias con estrategias diversificadas que mitigan riesgos y aprovechan oportunidades. La volatilidad es inevitable, pero una gestión patrimonial sólida y bien estructurada ayuda a minimizar su impacto y aprovechar oportunidades en distintos escenarios», relata.

El hecho de formar parte de un férreo conglomerado de cajas rurales, bajo la marca Grupo Caja Rural, también es una fortaleza. En 2025, Gescooperativo, la Sociedad de Inversión Colectiva, ha pasado de gestionar aproximadamente 5.000 millones de euros en 2020 a casi 11.316 millones en la actualidad, lo que supone haber doblado su patrimonio en apenas cinco años. Un crecimiento que ha puesto el foco sobre esta Sociedad de Inversión Colectiva, premiada como una de las mejores gestoras en la 19ª edición de los European Funds Trophy celebrada en París.

En un mundo de predominio digital, la Entidad tampoco es ajena a las nuevas tendencias que apuntan a un interés por la inversión a edades cada vez más tempranas y a través de herramientas accesibles. Para ese público, dispone de Ruralvía bróker, un servicio de inversión disponible tanto en la web como en la App de Ruralvía dirigido tanto para principiantes como para expertos que permite gestionar y consultar la cartera en cualquier momento, así como ofrece informes detallados y gráficos interactivos personalizados.

«Al final, lo que queremos es que el cliente decida en cada momento cómo desea interactuar con nosotros, garantizando que siempre le vamos a acompañar con ese trato personal que nos caracteriza y que mostramos en esta nueva campaña».