Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fachada de La Finca Coffee. Ideal

La cafetería de Granada con 'Solete' y entre las 7 mejores de España para teletrabajar

Se trata de La Finca Coffee, un negocio ubicado en la calle Colegio Catalino, a pocos metros de la Catedral de Granada

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 10:44

Comenta

La última semana ha sido bastante intensa y cargada de buenas noticias para una cafetería granadina. Y es que en cuestión de horas la Guía ... Repsol les otorgaba un 'Solete' y, por si fuera poco, ThePowerMBA también les incluían entre las siete mejores cafeterías para teletrabajar y estudiar de toda España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  2. 2

    La Guardia Civil apunta un supuesto blanqueo de capitales de la exalcaldesa de Maracena
  3. 3 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  4. 4 Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana
  5. 5

    La capital logra un solar en Norte que llevaba 47 años bloqueado
  6. 6

    Arden dos vehículos en la calle Pintor Manuel Maldonado
  7. 7 La UGR, segunda universidad andaluza en investigación y primera en producción e impacto a nivel nacional
  8. 8

    Luca Zidane revive sus fantasma
  9. 9 Detenido un hombre que robó con violencia un coche en Albolote
  10. 10

    Sueño de un tren Málaga-Granada pasando por Alhama que se quedó en Ventas de Zafarraya

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La cafetería de Granada con 'Solete' y entre las 7 mejores de España para teletrabajar

La cafetería de Granada con &#039;Solete&#039; y entre las 7 mejores de España para teletrabajar