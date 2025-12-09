La cafetería de Granada con 'Solete' y entre las 7 mejores de España para teletrabajar

La última semana ha sido bastante intensa y cargada de buenas noticias para una cafetería granadina. Y es que en cuestión de horas la Guía ... Repsol les otorgaba un 'Solete' y, por si fuera poco, ThePowerMBA también les incluían entre las siete mejores cafeterías para teletrabajar y estudiar de toda España.

Se trata de La Finca Coffee, que hace justo un mes cumplía 10 años desde su apertura a pocos metros de la Catedral de Granada. Un negocio dedicado al café de especialidad con tostador y obrador artesanal propio. «Estamos muy orgullosos, contentos y agradecidos con los clientes y el equipo. Este tipo de premios requieren de mucho trabajo y nos dan muchísima visibilidad», cuenta a IDEAL Juan Manuel González, propietario de La Finca Coffee, sobre el 'Solete' Repsol.

Explica que es un reconocimiento que les impulsa «a seguir mejorando», teniendo siempre claro que no pueden dormirse en los laureles si quieren mantener su nivel. «Esto lo monté con mi hermano y al principio estábamos solos. Ahora estamos 13 personas en el local. La idea no es buscar más locales, solo afianzar lo que tenemos, que es lo que necesitamos».

En cuanto al reconocimiento como una de las mejores siete cafeterías para teletrabajar, Juan Manuel reconoce que es «una sorpresa» porque ellos no pretenden ser un sitio en el que estudiar o teletrabajar: «No tenemos un gran espacio. Si lo tuviéramos no nos importaría, pero nuestro local es pequeño».

«Si el local está tranquilo no nos importa que la gente esté mucho tiempo con un café, pero muchas veces no se puede. Al final somos un negocio y que nos ocupen una mesa solo con un café para trabajar nos complica un poco la existencia», argumenta.

A estos reconocimientos se suma que el pasado mes de octubre pusieron en marcha un nuevo proyecto: «Nos hicimos con el local de al lado, que está pared con pared con el nuestro, para ofrecer nuestro café para llevar y montar un gran obrador». Un proyecto que por el momento está teniendo «una gran acogida» y le tiene «muy ilusionado».