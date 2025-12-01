Cae en Granada un clan que estafó 3.5 millones de euros a empresas de Italia, Alemania y España

'Operación Carpenter' en Granada. La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada presuntamente al blanqueo de capitales procedentes de estafas a sociedades radicadas ... tanto en España como en el extranjero a través del método «man in the middle». Para ello, realizaban la transferencia del dinero estafado a cuentas en nuestro país a nombre de testaferros, en el transcurso de dicha operación se han llevado a cabo tres registros y se han intervenido cinco vehículos de alta gama por un valor superior a los 140.000 euros, además de bloquear 70 cuentas bancarias con un capital aproximado de 195.000 euros incautando también numeroso material informático y documentación.

La investigación policial comenzó en enero del pasado año tras detectarse una serie de operaciones llamativas en varias cuentas bancarias vinculadas a sociedades de ciudadanos españoles residentes en una localidad granadina.

Las pesquisas policiales revelaron la existencia de una organización perfectamente estructurada para conseguir el lavado de importantes cantidades de dinero provenientes de estafas a diferentes sociedades radicadas tanto en España como en el extranjero.

El modus operandi consistía en una primera fase en la que distintas sociedades, ubicadas en Alemania, Italia y España, fueron estafadas por un importe superior a los 3.500.000 euros sirviéndose del método «man in the middle». En una segunda fase, el dinero estafado era dirigido por los tres líderes principales hacia cuentas vinculadas a sociedades instrumentales pertenecientes a personas de su círculo cercano, quienes actuarían como testaferros. Seguidamente, el dinero recibido en estas cuentas era dividido y repartido entre todas las cuentas del entramado societario, fingiendo una actividad comercial inexistente.

Finalmente, el dinero acababa en manos del primer escalón después de descontar entre el 18% y el 20% del capital obtenido, el cual era entregado a los titulares de las cuentas en España donde se habían recibido las transferencia internacionales, logrando así el blanqueo de la totalidad de las cantidades estafadas.

Once detenidos, tres investigados, tres registros, cinco vehículos de alta gama intervenidos y 70 cuentas bancarias bloqueadas

Durante la «Operación Carpenter» se han llevado a cabo tres registros en una localidad almeriense. Uno de ellos en el domicilio del líder principal de la organización y otros dos en comercios utilizados para dar apariencia de legalidad a sus actividades. En total han sido once las personas detenidas como presuntos autores, junto con tres investigados, habiéndoseles imputado los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y estafa. Los detenidos ya han pasado a disposición de la autoridad judicial habiendo quedado en libertad con cargos y a la espera de comparecer a juicio cuando sean requeridos para ello.

Por otra parte, se han intervenido cinco vehículos de alta gama por un valor superior a los 140.000 euros y se han bloqueado 70 cuentas bancarias con un capital aproximado de 195.000 euros, incautando también numeroso material informático y documentación. La operación sigue abierta y no se descarta la aparición de nuevas víctimas ni la detención de otros participantes en estos actos.