Cae en Granada un clan que estafó 3.5 millones de euros a empresas de Italia, Alemania y España

«Operación Carpenter»

Han sido detenidas 11 personas de entre 26 y 62 años de edad contando entre ellas a todos los líderes de la organización y a sus testaferros además de investigar a otras tres

C. L.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:25

'Operación Carpenter' en Granada. La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada presuntamente al blanqueo de capitales procedentes de estafas a sociedades radicadas ... tanto en España como en el extranjero a través del método «man in the middle». Para ello, realizaban la transferencia del dinero estafado a cuentas en nuestro país a nombre de testaferros, en el transcurso de dicha operación se han llevado a cabo tres registros y se han intervenido cinco vehículos de alta gama por un valor superior a los 140.000 euros, además de bloquear 70 cuentas bancarias con un capital aproximado de 195.000 euros incautando también numeroso material informático y documentación.

