Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Planes

La Cabra Mecánica vuelve a Granada con un directo que mira a la memoria sin nostalgia

El grupo liderado por Lichis, que convirtió la mezcla de rumba, pop de acera, canción urbana y humor costumbrista en un sello propio, hará parada en el Auditorio Manuel de Falla el próximo 29 de noviembre a las 21.00 horas.

IDEAL

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:51

Hablar de La Cabra Mecánica es invocar más de dos décadas de música que ha trascendido modas y épocas. Una trayectoria que dejó himnos tan ... reconocibles como la primera luz del verano —«Felicidad», «La lista de la compra»— y una discografía que respira autenticidad y mestizaje en cada compás: Cuando me suenan las tripas, Cabrón, Vestidos de domingo y Hotel Lichis. Su reciente gira por el 25 aniversario fue algo más que una celebración: fue una revisión emocional de una banda que marcó una sensibilidad generacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  2. 2 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  3. 3 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  4. 4 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  5. 5 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  6. 6

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  7. 7 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  8. 8

    El Covirán hace posible lo imposible
  9. 9 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  10. 10

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Cabra Mecánica vuelve a Granada con un directo que mira a la memoria sin nostalgia

La Cabra Mecánica vuelve a Granada con un directo que mira a la memoria sin nostalgia