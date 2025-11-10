La Cabra Mecánica vuelve a Granada con un directo que mira a la memoria sin nostalgia

Hablar de La Cabra Mecánica es invocar más de dos décadas de música que ha trascendido modas y épocas. Una trayectoria que dejó himnos tan ... reconocibles como la primera luz del verano —«Felicidad», «La lista de la compra»— y una discografía que respira autenticidad y mestizaje en cada compás: Cuando me suenan las tripas, Cabrón, Vestidos de domingo y Hotel Lichis. Su reciente gira por el 25 aniversario fue algo más que una celebración: fue una revisión emocional de una banda que marcó una sensibilidad generacional.

Granada se dispone a recibir a La Cabra Mecánica, uno de los proyectos más singulares que ha dado la música popular española en las últimas tres décadas. El grupo liderado por Lichis, que convirtió la mezcla de rumba, pop de acera, canción urbana y humor costumbrista en un sello propio, hará parada en el Auditorio Manuel de Falla el próximo 29 de noviembre a las 21.00 horas. En Oferplan Granada de IDEAL puedes adquir entradas exclusivas para este concierto.

Hay en sus canciones un retrato social afilado y cariñoso, una manera de mirar la vida desde el esquinazo del bar, la plaza del barrio o el asiento trasero de un coche que avanza por carreteras secundarias.El concierto en Granada será, además, una oportunidad para reencontrarse con Lichis en un momento de madurez artística, en el que su voz —cada vez más grave, más vivida— dota de nuevas aristas a composiciones que se han mantenido sorprendentemente vigentes.

Granada vive estos meses uno de sus momentos culturales más significativos. La ciudad acoge la décima edición de Los Especiales del Falla, una cita ya fundamental en el calendario musical de la ciudad. El Auditorio Manuel de Falla se convierte, una vez más, en escenario para artistas cuya presencia no sólo convoca público, sino también relato, historia y emoción compartida.

El ciclo arrancó el 25 de octubre con La Frontera y, tras la pausa navideña, continuará con una cuidada sucesión de nombres imprescindibles. El 17 de enero, Amparo Sánchez, alma mater de Amparanoia y pionera absoluta en las fusiones mestizas contemporáneas, presentará Ritual Sonoro: una propuesta que vincula lo íntimo y lo comunitario en un mismo latido.

El 7 de marzo llegará Kiko Veneno, figura esencial de la renovación del flamenco y la música popular española, cuya vigencia creativa sigue intacta en trabajos recientes como Sombrero roto o Hambre. El cierre, el 9 de mayo, estará a cargo de Anni B Sweet, una de las voces españolas con mayor proyección internacional en el indie-pop actual, que continúa trazando un camino luminoso en castellano con Universo por Estrenar.

Una temporada que no solo programa conciertos: diseña atmósferas, convoca memoria y celebra el pulso vivo de la música en directo. Granada, una vez más, se escucha con la piel.