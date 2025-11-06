Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas

En el listado de los 43 investigados por la trama que presuntamente amañó oposiciones de la Policía Local en Granada capital, Algarinejo y Albolote ... destacan dos nombres. El líder de la misma, según las pesquisas, sería el antiguo jefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, enfocado en colocar a su hijo; y el intendente Juan José M. J., centrado en allanarle el camino al novio de su hija. Son, tal y como desgranan los investigadores, los principales cabecillas de la trama, que presuntamente facilitaron el aprobado de las personas por ellos designadas, principalmente hijos y familiares de agentes.

Tal y como consta en el perfil diseñado por la UDEF, José Manuel Jiménez Avilés, que ostentó la jefatura del cuerpo municipal de Granada en tres etapas diferentes, era miembro de tribunales examinadores de ascensos, generalmente como presidente y autoridad proponente de miembros de estos tribunales. Según figura en el informe de la Policía Nacional remitido al juzgado, al que ha tenido acceso este medio, el grupo criminal supuestamente intentaba «aprobar sí o sí al niño del jefe». El hijo de Avilés logró el puesto número 6 en la fase de oposición.

La otra persona que estaría al frente de este grupo criminal sería el intendente Juan José M. J., quien fuera presidente del tribunal examinador de la convocatoria de 40 plazas que está en el foco de la investigación. También fue miembro de los tribunales examinadores de ascensos como vocal, tal y como apuntan las pesquisas. En su caso, la UDEF ha determinado que tenía una relación directa con el opositor que obtuvo el puesto número 5 en el listado. Sería, al parecer, el novio de su hija, es decir, su yerno.

Una dimisión «voluntaria»

Cabe recordar que José Manuel Jiménez Avilés es, de momento, la única persona a la que este escándalo le ha costado el puesto: presentó su dimisión «voluntaria» como jefe del cuerpo en Granada el pasado mes de febrero, tal y como explicó en rueda de prensa la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. «Ha renunciado para evitar dañar la imagen de nuestra Policía Local y comenzar un nuevo proceso de regeneración a raíz de problemas internos y polémicas con el proceso de selección que afectan al cuerpo desde hace años, donde han estado involucrados tres corporaciones distintas», indicó entonces la regidora.

José Manuel Jiménez Avilés es licenciado en Derecho y experto universitario en pericia caligráfica. Ostenta el cargo de intendente, requisito imprescindible para acceder a la jefatura del cuerpo policial, cargo al que llegó por primera vez en el año 2011. Arrancó su carrera policial desde la base y fue escalando tras pasar por todas las unidades, desde la sala del 092 a las patrullas de barrio, seguridad ciudadana o tráfico. Accedió al puesto por designación del entonces alcalde, José Torres Hurtado, en el verano de 2011, a mitad de mandato.

En aquel primer mandato como jefe de la Policía Local estuvo al cargo de 526 agentes y a las órdenes de Telesfora Ruiz, concejala entonces de Seguridad Ciudadana. Ocupó la jefatura hasta el año 2015 y tuvo que enfrentarse a una denuncia que le puso un agente del cuerpo, que lo acusaba de prevaricación al haber dictado contra él un expediente disciplinario por una «especie de huelga encubierta». Avilés llegó a declarar ante un juez, pero la denuncia fue archivada en 2018.

Tras una 'pausa' durante el mandato del socialista Paco Cuenca, Avilés volvió al cargo de superintendente en 2019, con César Díaz (PP) como concejal de Seguridad Ciudadana, dentro del gobierno bipartito de Luis Salvador. Este segundo tramo se lo planteó como una continuación del camino emprendido. Llegaba con una plantilla mermada por las jubilaciones y por la imposibilidad de reponer a los agentes que se marchaban (el Ayuntamiento tenía un plan de ajuste que lo impedía), por lo que ya anunciaba en julio de 2019, en una entrevista a este periódico, que «es importante sacar nuevas plazas para policías, convocatorias paulatinamente cada año para paliar y cubrir al menos la tasa de reposición». En el año 2019, antes de que accediera el gobierno bipartito de Ciudadanos y PP a la alcaldía, se convocaron esas oposiciones que culminaron casi cuatro años después y que ahora están bajo sospecha.

Con la llegada, de nuevo, de Paco Cuenca a la alcaldía, dejó la dirección de la Policía Local, a la que volvería en la primavera de 2023, cuando Marifrán Carazo tomó posesión como regidora. Elegía la alcaldesa entre los intendentes del cuerpo en Granada y Avilés volvía al cargo.