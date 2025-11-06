Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Registros efectuados en julio de este año. Pepe Marín

Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas

El anterior jefe del cuerpo y el intendente trabajaron para facilitar el aprobado de su hijo y su yerno, respectivamente, así como de otros familiares

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:19

Comenta

En el listado de los 43 investigados por la trama que presuntamente amañó oposiciones de la Policía Local en Granada capital, Algarinejo y Albolote ... destacan dos nombres. El líder de la misma, según las pesquisas, sería el antiguo jefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, enfocado en colocar a su hijo; y el intendente Juan José M. J., centrado en allanarle el camino al novio de su hija. Son, tal y como desgranan los investigadores, los principales cabecillas de la trama, que presuntamente facilitaron el aprobado de las personas por ellos designadas, principalmente hijos y familiares de agentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  3. 3

    El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  4. 4

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  5. 5 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  6. 6 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  7. 7

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  8. 8

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  9. 9 La pastelería de Granada que crea dulces artesanos para diabéticos: «Nos lo agradecen mucho»
  10. 10 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas

Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas