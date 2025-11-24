Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los diez fugitivos más buscados en España Policía Nacional

Buscan a un fugitivo condenado a 41 años de prisión por el asesinato de dos personas en Granada

La Policía Nacional ha difundido una lista con los diez criminales más buscados de España

C. L.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:40

Comenta

La Policía Nacional solicita la colaboración ciudadana para lograr la detención de los diez fugitivos más buscados en España. Son personas, con distintos perfiles delictivos, ... reclamadas por delitos de especial gravedad como asesinato, agresiones sexuales a menores, tráfico de drogas, trata de seres humanos o robos con violencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  2. 2 Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana
  3. 3 Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas
  4. 4 Aviso de Hacienda a miles de autónomos por el nuevo sistema Verifactu obligatorio en 2026
  5. 5

    Publicado el audio del VAR en la roja al Córdoba: «El defensor podría disputar la pelota»
  6. 6 El dato que ofrece un experto en pensiones para solicitar la jubilación anticipada
  7. 7 Cervantes gana 193 plazas de aparcamiento tras el inicio de las obras
  8. 8 Un preso de Granada amenaza a una pareja con cartas intimidantes y manchadas con su sangre
  9. 9

    Almuñécar adjudica los 44 puestos del futuro mercado de abastos
  10. 10

    Condenan a un menor por agredir a un policía y lanzar litronas contra el coche patrulla en un macrobotellón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Buscan a un fugitivo condenado a 41 años de prisión por el asesinato de dos personas en Granada

Buscan a un fugitivo condenado a 41 años de prisión por el asesinato de dos personas en Granada