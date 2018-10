En busca de soluciones para el parking de la estación Vista general del aparcamiento de la estación de Andaluces. / PEPE MARÍN La ejecución de este aparcamiento la debe hacer la consejería de Fomento por un acuerdo para la ejecución del tramo del metro de Andaluces J. P. y ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Sábado, 27 octubre 2018, 01:04

El aparcamiento de la estación de Andaluces continúa pendiente de ejecución. Según un documento interno sobre el avance de las obras de la Alta Velocidad entre Antequera y Granada, al que ha tenido acceso IDEAL, la presidenta de ADIF y la directora de la Agencia de Obra Pública de Andalucía (AOPA) están «valorando soluciones a la vista de la paralización del contrato adjudicado por AOPA para la ejecución del citado aparcamiento».

El aparcamiento de Renfe, que debería estar funcionando desde abril de 2016, no sólo no está listo sino que ni siquiera se han iniciado las obras. El arranque de los trabajos se demoró porque el solar del futuro parking, situado dentro del recinto de la propia estación de tren de Andaluces, estaba lleno de materiales para la construcción del AVE, que no se retiraron hasta hace unos meses pese a los requerimientos de la Junta de Andalucía y la constructora. La construcción de este aparcamiento le corresponde a la Junta de Andalucía, en virtud de un acuerdo alcanzado con el ministerio de Fomento para la ejecución del tramo del metro de Granada que conecta Caleta con la zona universitaria, que necesitó 291,3 metros que eran propiedad de ADIF.

El retraso de este aparcamiento, al igual que el que ha sufrido el tramo de accesos a Granada y la propia estación de Andaluces, no han supuesto un problema ni para ADIF ni para Renfe porque el retraso de las obras del AVE ha escondido la demora en el resto de infraestructuras. Pero si se cumplen los plazos dados por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el AVE entra con pasajeros en Andaluces en el mes de junio será necesaria esta instalació.

Ahora mismo hay dos soluciones sobre la mesa y todavía no se ha optado por ninguna. La primera es obligar a la empresa concesionaria a que ejecute el contrato. Es la medida en la que está trabajando la AOPA, que pretende adaptar el contrato a los actuales parámetros económicos para que pueda ser asumido pro el contratista. La otra alternativa es romper el contrato, pero esta medida supondría iniciar todo el proceso de ejecución de la obra desde cero, con su correspondiente licitación y respetando todos los periodos de contratación pública.

Esta zona de estacionamiento se levantará sobre una superficie aproximada de 9.966 metros cuadrados. De las 342 plazas previstas, un total de 327 corresponden a turismos, nueve a vehículos para personas con movilidad reducida y seis para motocicletas. La AOPA asume la instalación del sistema de control de accesos, incluidas las máquinas de ticket y la videovigilancia. También la ampliación de la calle Halcón, entre las calles Alondra y Faisán, para habilitar la entrada. Esto implica la demolición del muro actual, lleno de pintadas, por otro de nueva planta. La inversión contempla el alumbrado, los cerramientos y la reposición de los servicios que se puedan ver afectados, fundamentalmente redes de suministro y saneamiento urbano.