Los buenos cimientos siempre se notan

Es una bonita historia desde el principio, cuando un grupo de personas se pusieron manos a la obra para restaurar la iglesia de San Nicolás, en la capital granadina, que ya sabemos la mayoría en qué condiciones estaba. Ese arduo trabajo de casi una década ha permitido que, seguramente, en poco tiempo -algún pajarito ha hablado del seis de diciembre, festividad del titular del recinto eclesiástico- podamos traspasar sus puertas y ver lo que ayer mismo nos adelantaba el arquitecto director de las obras, Antonio Martín, que mostraba algunas fotos del resultado de las mismas.

Fue en el acto de entrega de los premios 'Amigos de San Nicolás', que otorgan a la conservación del patrimonio cristiano en un intento de este grupo de voluntariado que, no sólo se ha esforzado en su objetivo principal, sino también en alentar y distinguir a personas e instituciones que siguen por ese camino en otros enclaves fundamentales. Así, el sexto premio ha recaído en la Plataforma pro restauración de la iglesia Nuestra Señora de la Encarnación de Íllora -me estuve acordando todo el rato de mi compi Mercedes Navarrete, junto a la que la visité por primera vez-, otra historia de superación de adversidades para conseguir que no perdamos una obra de arte y un símbolo de la localidad ilurquense.

La Curia fue, de nuevo, el lugar elegido para la entrega que, un año más presentaba mi compañero Jorge de la Chica. José Luis Guardiola, portavoz de la asociación convocante fue el encargado de leer el acta y narrar el esfuerzo surgido de la iniciativa popular que ha conseguido tener esperanzas de que no se pierda un monumento, que es nacional, y en el que «ni las campañas podían sonar en la torre, por miedo a un derrumbe». Así de serio era el preocupante estado de la iglesia.

Fue Miguel Valle el encargado de entregar la distinción al presidente de la Plataforma, Francisco Javier García, que, en unas emotivas palabras recordó todo lo pasado, lo bueno y lo menos bueno, y dejó claro que ahora, más que nunca, después de los resultados obtenidos -mérito, mérito- el camino es sin retorno. Y pidió, y yo lo recojo, que todos podemos seguir echando una mano. Precioso el vídeo donde algunas de las voluntarias mostraban todo su orgullo. Yo salude a algunas como Montse García, Remedios Arco e Inmaculada Navarro, que no faltaron al igual que el párroco José Luis Ontiveros y las concejalas Rosa María Fuentes y Elvira Cebrián, a la que, finalmente no pude saludar.

Sí saludé al senador Sebastián Pérez; a la parlamentaria Eva Martín; al diputado provincial Raúl Fernández y los concejales Manuel Olivares y María del Mar Sánchez, de Ciudadanos, María Francés, del PP, y al general Amador Enseñat, además de Angelita de la Higuera, con su marido, Gregorio Rodríguez; Jaime Sánchez Illescas, César Díaz, el Defensor del Ciudadano, Manuel Martín; la profesora Virginia Quintero, Francis Almohalla, y personas vinculadas a la asociación desde el principio, como Lolita Márquez y algunos de los principales colaboradores de este acto, como el Ecónomo del Arzobispado, José Alberto Fernández-también se recordó a Manuel Reyes- y la directora del Centro Nuevo Inicio, Ana Franco.

Entre todos se consiguió un bonito acto, que sigue la estela de los premios anteriores como el que recibió el recordado Enrique Seijas, Ramón Burgos, hoy presidente de la Fundación Andaluza de la Prensa -que no faltó a la entrega-, las hermandades de la Aurora y la Borriquilla, por sus trabajos de restauración en San Miguel Bajo y San Andrés y Hanns Saleh.

El encuentro terminó con la actuación de la coral San Rogelio de Íllora, que deleitó a los asistentes. Bonita forma de terminar unos premios que, ojalá, permita que cunda el ejemplo y, entre todos, salvemos nuestro patrimonio. Seguro que las instituciones se terminan contagiando.

Galería. Así fue el evento en la Casa de Melilla. / PEPE MARÍN

Casa de Melilla

Empezar en Íllora y terminar en Melilla -aunque sea con la imaginación- es todo un lujo de esos que me permite el escribir esta sección. La Casa de Melilla es un colectivo veterano, activo y en el que se reúnen personas que saben querer a Granada evocando siempre a su ciudad natal que, no sé si la conocen, pero es una maravilla.

Había que celebrar el día de la hoy ciudad autónoma -a la que nos sentimos muy unidos- y el presidente, José Antonio García, presidió el encuentro al que no faltaron el vicepresidente, Diego Barroso; la secretaria, Seila Martín; el tesorero, Francisco Salas, y los vocales Manuel Morente y José Fernández.

Con ellos, sus parejas, María Dolores Muñoz, Juani Moreno, Alicia Pérez y María Salas.

Mucha ilusión me hizo reencontrarme con mi buen amigo, y de esta casa, IDEAL, Nicasio García, uno de los promotores de la Casa de la que fue presidente, que estaba acompañado de su mujer, Maruja Romera; y también saludé a Miguel Bailón, presidente de Ofecum, que no quiso faltar a la reunión, como siempre, muy amena.

Otros socios asistentes -había muchos- eran Manuel Pérez y María del Carmen Arroyo; Manuel Muñoz y Nieves Alamazán; Sibilia Herrera y Juan Campos; María Isabel Barranquero y Máximo Casillas; Manuel Ibáñez y Encarnación Romera; Alfredo Sánchez y María Reyes Luzón; Dionisio Cantero y María Angustias-no me quedé con el apellido, lo siento- y Manuel Expósito y María Luisa Palacios.

Una amplísima representación de quienes, tras más de dos décadas de trabajo, mantienen el espíritu de hermandad «con socios que siempre responden» como dijo el presidente que, por cierto, tuvo un día ajetreado que, afortunadamente, terminó de la mejor manera. Felicidades por eso y por la Casa de Melilla.

Y, con su permiso, no puedo terminar sin dar mi más sentido pésame a mi compañero Víctor Romero y al resto de la familia por la pérdida de su hermano Nacho, al que tenía mucho aprecio. Me enteré tarde y no pude acompañarles físicamente, pero desde aquí, mis condolencias.