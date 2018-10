Bueno, vale, pues aunque sea por Moreda CRÓNICAS GRANADINAS Parábamos después de una larga noche de traqueteo siempre en segunda; a veces, en tercera; nunca o casi nunca en primera. Y al llegar la madrugada, en ocasiones con un frío pelón, teníamos que bajar aquel cristal empañado en el rocío feroz de la mañanísima J.M. GUADALUPE TICO MEDINA GRANADA Domingo, 7 octubre 2018, 01:58

Por mí no va a quedar. Ya lo decía hace unos días, que haya tren aunque sea por Moreda, que, por otro lado, me trae buenos, muy buenos recuerdos. Claro que sí. Aquella primera crónica de viaje publicada en la revista de la Academia Isidoriana que dirigía el gran don Luis Molina: ¡Granada-Madrid, de hace setenta años!

Fue en el inolvidable tren de Granada a Madrid, fue como quien se acerca a Nueva Zelanda, que es el único país que me queda por conocer, que es lo mismo que me pasa, en el fondo y en la forma, con Granada, que más que un país es un planeta y siempre será i-na-bar-ca-ble.

Parábamos después de una larga noche de traqueteo siempre en segunda; a veces, en tercera; nunca o casi nunca en primera. Y al llegar la madrugada, en ocasiones con un frío pelón, teníamos que bajar aquel cristal empañado en el rocío feroz de la mañanísima. Tengo la sensación de haberlo contado hace poco...

-«¡Señores pasajeros... Moredaaaaaa!».

Claro que sí. Pues espero que esta vez no nos engañen, que es lo que han hecho hasta ahora tantas veces, tantos días, como me ha descubierto un viejo amigo político, cuando me ha dicho al oído: «La verdad es que la ministra del ramo entonces era, es, de Málaga y cuando tuvo que optar más o menos por dónde tirar con el AVE, cuando ya estábamos en Antequera, se le movió el corazón y dijo sin decirlo del todo: 'Pues a Málaga, que la Costa del Sol lo necesita'».

No quiero creerlo del todo, pero admito los asuntos del corazón: lo que pasa es que a Granada, a 'Graná', con acento en la segunda 'a', a la nuestra, la dejó, permítanme la palabra, «en bragas».

Y más o menos así seguimos. Y con el frío que hace ya. Nos han prometido del todo que en junio del año que viene será el gran acontecimiento, la gran llegada. Si mi cuerpo me lo permite y los doctores me perdonan, querré verlo. Doy mi palabra de honor, en este caso, de amor. Sé que hay autobuses de Alsa. Yo conocí a su dueño e inventor, José Cosme, un asturiano genial al que, además, quise mucho porque regalaba un libro que yo había escrito en crónicas para 'La Voz' que se llamó 'Los asturamericanos'.

¡Cuántos recuerdos, pero todos, todísimos, con Granada de protagonista! Aunque sea en el tren de las cuatro horas y media como el transiberiano del sur. Por cierto, yo he hecho el transiberiano de Rusia cuando era joven y estaba entero. Increíble aventura.

Y el tren de Los Andes, el que te lleva hasta Machu Picchu, siempre lleno de vendedores de mantas de vicuña y de guerrilleros disfrazados de arqueólogos.

Y también el de Sierra Madre, el mexicano, entre buitres y nopales, y aquellos indios vestidos de blanco, los taraumaharas.

Y el Oriente Exprés, un tren en el que siempre faltaba el misterioso detective del bigote de goma y el chaleco de raso.

Bueno, pues a ver si llega el nuestro. Que por lo menos el primero, el de repuesto, lo quiero hacer, pero antes de que hiele en la frontera del sur, que ya saben ustedes lo que un día dicen que dijo el torero 'El Guerra': «¿Sabe lo que le digo?: que de Despeñaperros p'arriba', todo es Alemania».

En el fondo, es cierto en la Geografía y en la Historia, inolvidable asignatura que casi siempre aprobaba. No me ocurría lo mismo con las Matemáticas, que aún no las he aprendido del todo, como puede comprobarse fácilmente en mis ahorros.

Porque Granada es un planeta aparte, y no es ceguera de amor mía ni mucho menos.

Me acuerdo, ahora que se nos ha ido ni más ni menos que Aznavour, el pequeño gran armenio, el de la voz bella y el sentimiento profundo, de las veces que lo entrevisté incluso en París. No puedo olvidar aquel día que me hizo su propio homenaje en el Olimpia: «¡Granadaaaa, tierra soñada por mí...!»

Voz de cristal y ámbar

Me medio cantó, puesto en pie, con su voz de cristal y de ámbar la canción nuestra. Himno y melancolía. Cosa que no todo el mundo puede hacer, igual que escribir hoy del homenaje a otra noche en Canal Sur, en el especial de los mayores, en directo, que hay un premio que lleva mi nombre -la reina doña Sofía lo tiene y Curro Romero, etc- y que entregué emocionado a la memoria del gran cantor de Granada y del mundo entero, Enrique Morente, en la persona de su esposa, que estaba de negro esa noche, bellísima, y la abuela Montoyita, y la emoción de verlo de nuevo, y aunque fuera en vídeo, y la de entregar las manos unidas del bronce casi con lágrimas en los ojos... Se lo debía a esta familia con la que estuve aquella tarde en la sociedad de autores en la que se llevaron a Morente el grande, el inmenso, el eterno, hasta allí de donde no se vuelve nunca.

Y la emoción de hablar del señorío de la sangre, que ya llevan también, además de Estrella Morente, tan guapa, tan buena cantante, su hermano Kike, capaz de los tangos de Granada. Y más aún, su hermana Soleá, a la que sigo desde la cuna, valiente, rompedora y clásica a la vez. Su madre me pidió que le enviara un mensaje grabado en su propio teléfono, cosa que hice nervioso, ya casi en la madrugada sevillana. Le dije lo que ella ya sabe, que este mundo en el que estamos, ella cantando y yo contando, hay mucho depredador suelto, y ella, aunque no es Caperucita, vive en un país de lobos. Y que perdonen los lobos que nos lean y que ya bajan a la calle, incluso a las instituciones.

En fin, que leo en algún sitio de ese libro de Dauro que se llama 'Tica'. Habla de doña Escolástica, a la que yo llegué a conocer y que tuvo a Federico en sus rodillas...

Me agrada decir a voces que por lo menos somos una tierra culta de siglos, aunque no presumamos de ello ni falta que nos hace. Y que para comprobar que en esto por lo menos seguimos vivos, no hay más que leer las últimas páginas de cada día de este periódico nuestro, libros que se estrenan, música que suena, de ayer, de hoy, de mañana, películas, festivales, poemas a todas horas, pintores clásicos, artesanos que convierten las calabazas de su huerto en carrozas de lascenicientas, ceramistas como nuestra Lirola, que está triunfando en una exposición mundial en Malaga.

Total, que se me cae la baba, digo yo que será por la edad, que no perdona. Y que he pedido, pero ya, aunque sea a plazos, la copia linda de la carroza de la madre de las Angustias, patrona de Granada.

Lo dicho, como en todo, aunque sea por Moreda, a ver si esta vez, insisto, no nos engañan de nuevo.