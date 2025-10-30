Lo bueno, si largo, dos veces bueno

El Auditorio de Caja Rural Granada es el escenario donde se está desarrollando la jornada educativa 'Leo o escroleo' para divulgación de la lectura. Dentro ... de ella, ha tenido lugar una mesa redonda moderada por Quico Chirino, director de IDEAL, y en la que han participado la ganadora del Premio Planeta; el escritor de novelas de suspense David Lozano, y la catedrática y escritora María Rosal.

El título de la mesa era 'Más leer, menos reel: las historias increíbles duran más de 15 segundos ', y desde el primer momento, se apeló a la importancia de profundizar en la lectura abordando obras de larga extensión, como 'Los tres mosqueteros ' o 'Yo, Claudio'. Espido Freire defendió la necesidad de contar historias complejas, donde reflejar no sólo hechos históricos, sino relatos que dibujan mejor a los personajes y sus sentimientos. Del mismo modo, destacó que lo medieval atrae mucho a los lectores de novela histórica, trufadas con algo de romanticismo.

David Lozano se hizo eco de las excelentes cifras que arroja el Observatorio de la Lectura, pero pidió que los profesores y los propios jóvenes avanzaran en la construcción de lectores autónomos, que vayan más allá de las lecturas obligatorias o recomendadas en clase. «Es el momento de descubrir y de provocar la lectura. A los jóvenes y a los adultos les gusta vivir emociones fuertes, por eso la novela negra y la romántica triunfan tanto. Pero las novelas no deben ocultar la realidad y deben abordar, también, cuestiones delicadas», afirmó.

María Rosal se refirió a la responsabilidad de los docentes a la hora de formar conciencias críticas. Contó que en su casa no había libros, pero ella fue una gran lectora gracias a la escuela. Profesores de Primaria y Secundaria le enseñaron el complemento directo, pero también le leyeron a Cortázar. «Leer a los clasicos es importante para formar a los lectores», dijo Rosal. A este respecto, David Lozano señaló que para enseñar a leer, es preciso disfrutar leyendo. Por ello, animó a los profesores a que fomenten la pasión propia por la lectura. «Un profesor que lee es un profesor que contagia la pasión por la lectura», señaló.

Bibliotecas

Espido Freire afirmó que su pasión por la lectura y la escritura nació en las bibliotecas públicas. «Como no había libros para jóvenes, leía adaptaciones de clásicos y los propios clásicos. Ello me hizo comprender el lenguaje de otra forma, y avanzar más rápido en materias como Historia y Filosofía. Creo que el lenguaje literario debe conectarse con otros medios, como la radio, para acercar la importancia de la lectura a quienes aún no la practican con asiduidad ».

Sobre la construcción de personajes, David Lozano contó que sus protagonistas jóvenes han ido avanzando conforme lo ha hecho la sociedad, y para comprender cómo son los jóvenes hoy acude a las redes sociales. «A través de ellas, te asomas a las vidas ajenas». Y a propósito de temas comprometidos, como la violencia de género y la salud mental, y su abordaje en la literatura, defendió la libertad y atacó la censura y la autocensura. «Tratar temas complejos es imprescindible para conectar con los adolescentes. En literatura, no puede haber temas tabú», comentó. Espido comentó que los personajes históricos, como la que describe en su novela 'El diario de la peste', son perfectamente extrapolables a nuestro tiempo: la sensación de haber aprendido lo necesario y descubrir, ante circunstancias adversas, como una peste o el apagón de la pasada primavera, que no sabemos tanto.

Sobre los temas tratados en sus obras, David Lozano afirmó que estos son una constante, pero ha evolucionado la forma de contarlos, aumentando el ritmo narrativo, por ejemplo.

Finalmente, los presentes hablaron de la complejidad que supone escribir para los jóvenes y el valor del género. Mientras Espido Freire defendió la originalidad como arma contra la IA, Lozano invitó a no menospreciar un género donde hay obras buenas y malas, y clásicos como Roald Dahl. «Es un género por descubrir », aseguró. María Rosal aludió a la batalla diaria que se libra en favor de la literatura juvenil en la Universidad, y pidió a los escritores de infantil y juvenil a dar lo mejor de sí mismos para ofrecerlo a los jóvenes lectores.