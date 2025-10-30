Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mesa redonda moderada por Quico Chirino, director de IDEAL, en la que han participado la ganadora del Premio Planeta; el escritor de novelas de suspense David Lozano, y la catedrática y escritora María Rosal.
'Leo o escroleo'

Lo bueno, si largo, dos veces bueno

Los escritores Espido Freire, David Lozano y Maria Rosal reivindican la importancia de leer con profundidad en la jornada educativa 'Leo o escroleo'

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:01

Comenta

El Auditorio de Caja Rural Granada es el escenario donde se está desarrollando la jornada educativa 'Leo o escroleo' para divulgación de la lectura. Dentro ... de ella, ha tenido lugar una mesa redonda moderada por Quico Chirino, director de IDEAL, y en la que han participado la ganadora del Premio Planeta; el escritor de novelas de suspense David Lozano, y la catedrática y escritora María Rosal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  2. 2 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  3. 3 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  4. 4 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  5. 5

    Empieza el derribo del edificio comercial frente a Trauma, donde se construirán 56 viviendas
  6. 6 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  7. 7 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería
  8. 8 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  9. 9 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles
  10. 10 Estos son los 19 nuevos bomberos que amplían el cuerpo de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Lo bueno, si largo, dos veces bueno

Lo bueno, si largo, dos veces bueno