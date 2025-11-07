Brunch en Granada: la elegancia de comer sin prisa

Hay dos placeres que cualquier buen hedonista defendería con convicción: dormir sin despertador y comer bien. Y aunque la rutina se empeñe en arrebatarnos esta ... pequeña felicidad entre semana, el fin de semana se presenta como ese refugio donde el tiempo parece estirarse. Sábados y domingos son, al fin y al cabo, ese folio en blanco en el que cabe desde un café sin prisa hasta un desayuno que se funde con la comida. O lo que hoy conocemos como brunch.

Este ritual gastronómico se ha convertido en uno de los planes imprescindibles del fin de semana, y en Granada tiene una parada obligatoria: el restaurante Los Patos - Hospes Hotels. Allí, la apuesta es clara: producto local de calidad, respeto absoluto por los sabores tradicionales de la cocina andaluza y mediterránea, y un toque de innovación que actualiza sin traicionar la esencia. Este capricho gastronómico lo tienes en nuestra plataforma de planes, a un precio exclusivo. Es el momento de cuidarte y regalarte un brunch en Granada

Cada plato, en este lugar tan especial, está pensado como una pequeña experiencia, combinando técnicas contemporáneas y materias primas de proximidad para crear elaboraciones que hablan de territorio, temporada y buen gusto. Su brunch, disponible cada sábado y domingo, es la mejor muestra de ello: un recorrido equilibrado y lleno de matices, perfecto para compartir en familia o entre amigos. Aromas cálidos, texturas suaves y una selección de ingredientes cuidados componen este menú que celebra la calma y el buen gusto.

La experiencia se inaugura con un prólogo suave, pensado para despertar el apetito con elegancia. Una secuencia de bocados que no compiten entre sí, sino que se acompañan, dialogan, se insinúan: Un croissant recién salido del horno, delicado en su hojaldrado perfecto, acompañado de mantequilla y mermelada artesanal: un clásico que nunca pierde su gracia. Los Macarons en miniatura, en colores pastel, dulces como un suspiro parisino te encantarán. Una tosta de pastrami sobre pan de cristal, crujiente y etéreo, coronada con una mayonesa de mostaza antigua que aporta carácter sin estridencias. Un bol de yogur natural con avena, miel tibia, kiwi fresco y piña confitada: equilibrio entre frescura y dulzura, entre mañana y recuerdo. Son maravillosos los mini pancakes, esponjosos y ligeros, listos para recibir el sirope que el comensal elija. Y la brocheta de fruta de temporada, vibrante y colorida, como la paleta de un pintor impresionista. No te la pierdas.

El momento principal ofrece sabores que conquistan. Aquí, el comensal elige su protagonista. Opciones que hablan de placer, de bienestar, de cocina pensada para disfrutar sin prisa como la hamburguesa de vaca madurada, con queso de Montefrío y cebolla caramelizada: jugosa, intensa, sin disculpas, los huevos poché sobre patatas tiernas, espinacas salteadas y pan rústico: la definición comestible del abrazo perfecto, la ensalada healthy, con aguacate, wakame, salmón marinado, arroz dinamita, anacardos fritos y huevo: un cuadro de texturas y armonías nutritivas o la tosta vegetal caliente con setas, huevos a baja temperatura y parmesano fundente: la prueba irrefutable de que lo vegetariano puede ser profundamente seductor.

La experiencia se equilibra con una bebida elegida al ritmo personal de cada mañana: Café, té o infusión, según el alma del día. Zumo natural de naranja recién exprimido, luminoso como un amanecer claro. Y para quienes desean elevar la mañana, un cóctel a elección. Un guiño travieso al hedonismo.