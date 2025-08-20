Brío en BOKA: Una experiencia gastronómica que no puedes perderte

IDEAL Miércoles, 20 de agosto 2025, 16:59 | Actualizado 17:40h. Compartir

A pocas semanas de la llegada de una nueva temporada gastronómica a Granada, el murmullo entre los amantes de la buena cocina se ha intensificado y todo apunta a Brío. Su nueva ubicación en BOKA, el espacio que celebra la creatividad y la excelencia culinaria en la zona del PTS, ha logrado que definitivamente sea imperativo este nuevo curso conocer y disfrutar del templo de los brioches.

La esencia de Brío se encuentra en sus sándwiches elaborados con un delicado pan brioche, confeccionado diariamente por la aclamada panadería 'Malamiga'. Cada bocado es un descubrimiento; una combinación exquisita de carnes cocinadas a baja temperatura y guisos únicos, realzados con especias que aportan un carácter singular. Su carta, aunque breve, está diseñada con una atención al detalle que hace que cada elección sea una promesa de frescura y sorpresa, creando así una experiencia que fusiona la rapidez del servicio con la sofisticación de la cocina de autor. En Oferplan Granada de IDEAL ya puedes disfrutar de una promoción de apertura exclusiva para nuestros lectores y usuarios. No te lo puedes perder.

Detrás de esta propuesta innovadora están los emprendedores Roberto García y Rubén López. Su historia comenzó en la Escuela de Hostelería de La Inmaculada, donde el deseo de ofrecer a Granada una opción que rompiera con lo convencional los unió. Así nació Brío, su local en la Plaza de Santo Domingo que pronto capturó la atención y el cariño de muchos, se convirtió en una de las novedades más valoradas.

El traslado de su original propuesta en el Realejo al espléndido espacio de BOKA no es casualidad. Si bien el barrio siempre será parte de su historia, la ambición de crecer y alcanzar nuevas metas les ha llevado a dar este significativo paso. En BOKA, han cuidado cada rincón, creando un ambiente acogedor que complementa a la perfección la experiencia gastronómica. Aquí, el cliente no solo encuentra exquisita comida, sino un entorno que invita a saborear cada plato con todos los sentidos.

La nueva carta ha superado todas las expectativas. El pan de Malamiga, con su textura y sabor inigualables, transforma cada sándwich en una auténtica obra maestra. Entre las opciones clásicas, destacan el de cordero, el de pollo y una torrija que es simplemente inolvidable. Además, las nuevas incorporaciones aportan matices sorprendentes que brillan con luz propia, elevando aún más la propuesta culinaria.

Brío en BOKA es mucho más que un lugar para comer; es una invitación a experimentar la gastronomía en su máxima expresión. Un rincón donde cada plato narra una historia única y cada bocado es un viaje sensorial que despierta el paladar. Ven a descubrir Brío, donde la cocina de autor alcanza su mejor versión y cada visita se convierte en una experiencia memorable que querrás repetir.

