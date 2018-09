Un brindis por los buenos recuerdos

El grupo VI de la promoción 88-93 de Derecho se reunió ayer para celebrar sus bodas de plata. Cuando llegaron al almuerzo, en el hotel Alhambra Palace, ya estaban repletos de sensaciones que habían ido recuperando tras el encuentro con el que querían festejar los veinticinco años de su promoción, la que llevaron a cabo entre 1988 y 1993. Los entonces alumnos del grupo VI hoy son profesionales en distintas áreas de los que ya tuvimos noticias cuando se reencontraron por vez primera en el vigésimo aniversario.

Y quisieron verse en el aula diez de su facultad, la de Derecho, donde les acompañaba el secretario de la misma, Jesús Bobo y los profesores José Antonio Navarro, de Civil y Julio Mendoza, de Mercantil, con el que hacía mucho tiempo que no coincidía y que me contó algunas de su anécdotas en la labor docente en la que lleva más de cuatro décadas. Eduardo José Vilches que fue quien nos puso en la pista para poder compartir el momento, fue el encargado de entregarles unos obsequios a quienes, en algunos, casos, y no hay que dar más datos, les hizo pasar algún que otro mal rato. Incluso, Isabel García -que es abogada en Ronda--confesó «que sigo teniendo sueños», en referencia a aquella época.

Todo ello en un entorno divertido en el que hizo uso de la palabra también José María Medina, asimismo letrado como lo son Carolina Camacho -que ejerce en La Carolina, y no es un juego de palabras-, Eulalia del Rosario Velasco -sentada junto a su hija Andrea-; Carlos González y Víctor Pilar, ambos en Motril, el último de ellos en Bankia; y también se apuntaron al festejo José María García-Trevijano, José Cristóbal Alonso, Emiliano Sanz, Andrés Alarcón , María Isabel Palomo y Celia Jiménez. María Isabel Lizana y José Juan Martínez, queson procuradores, en este último caso en Tíjola, al igual que Eduardo, mientras que el resto del grupo ha organizado su vida en distintos ámbitos. Por ejemplo, Rocío Martín ejerce como detective privado; Lucía Lizana -que me invitó a compartir el brindis con ellos- que trabaja en el CADE; Rafael Rodríguez, funcionario de Hacienda, Ricardo Gázquez en el BBV o Concepción Molina, que desarrolla su labor en el sector de los seguros. Pude saludar a Ana Vallejo que trabaja en El Corte Inglés por lo que, tenemos a más de un amigo en común y hasta contamos con una profesora de música que es la ocupación de María Dolores Ariza. Creo que no me falta nadie.

Todos se despidieron con la idea en la cabeza de celebrar el 30 aniversario

Se compartieron experiencias, se recordó a otros profesores y también al resto de la promoción que, por uno u otros motivos, no pudieron acudir y me atrevo a asegurar que se separaron pensando ya en la próxima cita.