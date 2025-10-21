La Bonoloto deja un premio en la provincia de Granada
Los cuatro premios de este sorteo han sido vendidos en Andalucía
E. P.
Martes, 21 de octubre 2025, 09:29
Un acertante de la Lotería se ha llevado un importante premio en la provincia de Granada. El sorteo de la Bonoloto correspondiente a este lunes, 20 de octubre, ha dejado un premio de primera categoría -seis aciertos- dotado con 1.051.108,15 euros al propietario de un boleto sellado en Cádiz.
En concreto, el boleto ha sido validado en la administración de Loterías número 6 de Cádiz, situada en la avenida Ana de Viya 2, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.
Pero la suerta ha sonreído en toda Andalucía, ya que de Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que recibirán 45.222 euros, todos ellos en la comunidad andaluza. El primero en el número 36.285 de Órgiva (Granada), situado en la avenida González Robles 40; el segundo ha sido validado en la Administración de Loterías número 46 de Málaga, situada en Narciso Franquelo 7 (Urbanización La Roca); y el tercero en el Despacho Receptor número 28.275 de Córdoba, situado en Palmera esquina a Chopos y
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este lunes ha estado formada por los números 2, 4, 5, 13, 32, 42. El número complementario es el 29 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.238.152,00 euros.