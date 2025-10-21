La Bonoloto deja un premio en la provincia de Granada Los cuatro premios de este sorteo han sido vendidos en Andalucía

Administración de Lotería de Órgiva donde ha sido vendido el boleto ganador de la Bonoloto

E. P. Martes, 21 de octubre 2025, 09:29

Un acertante de la Lotería se ha llevado un importante premio en la provincia de Granada. El sorteo de la Bonoloto correspondiente a este lunes, 20 de octubre, ha dejado un premio de primera categoría -seis aciertos- dotado con 1.051.108,15 euros al propietario de un boleto sellado en Cádiz.

En concreto, el boleto ha sido validado en la administración de Loterías número 6 de Cádiz, situada en la avenida Ana de Viya 2, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

Pero la suerta ha sonreído en toda Andalucía, ya que de Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que recibirán 45.222 euros, todos ellos en la comunidad andaluza. El primero en el número 36.285 de Órgiva (Granada), situado en la avenida González Robles 40; el segundo ha sido validado en la Administración de Loterías número 46 de Málaga, situada en Narciso Franquelo 7 (Urbanización La Roca); y el tercero en el Despacho Receptor número 28.275 de Córdoba, situado en Palmera esquina a Chopos y

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este lunes ha estado formada por los números 2, 4, 5, 13, 32, 42. El número complementario es el 29 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.238.152,00 euros.