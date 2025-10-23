El bolso 'Pasticcino' de Max Mara que escogió Granada para su lanzamiento mundial Se trata de uno de los modelos icónicos de esta firma italiana, cuya tienda en nuestra ciudad es la más pequeña de Europa

Nuestro protagonista en el día de hoy es un bolso, todo un icono de la moda que ya ha paseado la reina Leticia en Egipto. En concreto, el modelo Pasticcino Bag Spanish Heritage de la colección Weekend de la firma italiana Max Mara, dentro de su proyecto internacional Pasticcino Bag World Tour. Nació en 2016 y tras inspirarse en Venecia, Francia y Japón Max Mara no sólo ha homenajeado a España en este año sino que apostó por Granada para su lanzamiento mundial.

Tan importante fue este evento exclusivo, celebrado en mayo en la Alhambra y en el Monasterio de la Cartuja, que a la cita acudieron sólo 50 personas. Entre ellos, invitados de renombre como las actrices Victoria Justice, Madison Grace Reed, Rain Spencer, Nicole Wallace, Valentina Romani y Xin Wu y la influencer Hazel Choi, además de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

Para conocer qué hace especial a este bolso y a esta firma nos hemos acercado a la tienda que tiene Max Mara en Granada, en la calle Alhóndiga. Curiosamente, la más pequeña de cuantas existen en Europa. Al frente de ella están Carolina Oviedo y Belén Guerrero, pero también otra pieza fundamental en este equipo, Aurora Contreras, a la que definen como «el alma de la tienda».

Esta última nos explica las características de este precioso bolso, disponible en seis tonos diferentes. Su precio, 939 euros. Tenían cinco unidades y ya sólo les queda uno. Tan exclusivo es que sólo hay 2.000 en todo el mundo y cada uno tiene un número de serie grabado. «Está realizado artesanalmente en piel cordobesa, labrada a mano con matrices de madera. Toda la parte de la boca es damasquinado de Toledo. El forro interior es de seda con distintos motivos dependiendo del color. Todos ellos de inspiración española».

Max Mara nació en 1951 y su sede está en Reggio Emilia, muy cerca de Bolonia. Es uno de los grandes exponentes de la moda italiana por su corte clásico y elegante y la extraordinaria calidad de sus tejidos. Por ello, hemos aprovechado para preguntar a sus responsables las tendencias de esta temporada, cuáles son las prendas más representativas de la marca y, también, en qué situación se encuentra este negocio dentro del comercio granadino con un tipo de cliente caracterizado por un poder adquisitivo un poco más alto.

En esta firma, explica Carolina, hay alta costura y ocho colecciones, dos de las cuales desfilan en Milán (en su escaparate hay dos conjuntos de prendas de primera línea). Lo que no puede faltar nunca son sus prendas de abrigo y, dentro de ellas, sus modelos más icónicos «que se hacen exactamente igual y con las mismas puntadas de los primeros». Y una curiosidad, la firma compite consigo misma en precios en el mundo entero porque Max Mara tiene la manufactura y la materia prima. «En Italia cuesta un poquito menos y en Europa más o menos igual, pero el mercado asiático y el ruso se vuelven locos con nosotros porque Rusia tiene un impuesto de lujo y en Asía, al ser otro continente, el importe es muchísimo mayor. Un abrigo nuestro puede costarles más de un treinta por ciento más».

El 101801, de lana y cashmere con su percha y funda propia está inspirado en el cappotto, «el abrigo que llevaron los militares en la Segunda Guerra Mundial para que le gustara a todo tipo de mujer. Por eso tiene un volumen oversize y la hombrera es grande. Lleva hasta su historia en el forro, que está personalizado. Achille Maramotti fue el creador de Max Mara», nos cuenta Carolina. «Su madre era modista y cuando pasó la Segunda Guerra Mundial la clase media alta femenina, más representativa de Italia, quería vestirse de forma más elegante. Ellos empezaron a crear ropa para este tipo de mujer para que se sintiera guapa, pero dentro de una situación complicada de posguerra. Por eso, se empezaron a utilizar los abrigos militares». Otros imprescindibles son el modelo Manuela con lana de camello y el Teddy Bear, «tremendamente grande. Es como una manta para envolverte». También, la colección 'The Cube', que recicla materiales propios para elaborar otras prendas. «Hace años ganó un premio muy importante de investigación porque Max Mara está muy comprometida con el medioambiente y el reciclado porque una de las industrias que más contaminan es la textil».

En lo referente a tendencias, lo que se lleva «es la unidad de color y, en concreto, el camel (el color por excelencia de Max Mara), el burdeos y el azul marino».

Pese a que Max Mara tiene clientes con un poder adquisitivo alto, se están dando cuenta de que «Granada tenía un comercio muy rico y, ahora mismo, entre jubilaciones y gente joven que no quiere emprender, porque no tienen facilidades o quieren ser funcionarios, estamos muy pocos ya en Granada. Ya no tenemos apenas zapaterías. Fijate que nuestro zapato es tremendamente caro y los estamos vendiendo porque no hay otro sitio con un nivel de zapato como Julio Callejón, Farrutx o Guima».

Ampliar Modelo 101801

Carolina también se lamenta del poco flujo de gente en octubre, «mucho más pequeño», cuando este mes ha sido tradicionalmente muy fuerte para la tienda junto con los de noviembre y diciembre. En cuanto al tipo de clientela durante los 18 años de trayectoria de este negocio, «es muy variada pero nuestra columna vertebral son nuestras clientas fijas, que ya son amigas, y mucha afluencia de extranjeros. Es cierto que tenemos una de las ciudades turísticas más importantes del mundo, pero teniendo una hostelería buenísima hace falta una estrella Michelín y también un hotel de lujo».

