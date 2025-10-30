La bodega de Granada que triunfa a base de «carne, vino y pasión»

Trato cercano, de los que te hace sentir como en casa desde el primer día, buenas carnes cocinadas con carbón de encina y un montón, ... más de 150, de referencias de vino. Todo ello con un claro protagonismo para los productos de Granada. Esas son las claves del éxito de la Bodega Merus, un restaurante ubicado en el número 70 de la Avenida de Cádiz, en pleno barrio del Zaidín, que enamora a todos los que se sientan en sus mesas a probar sus elaboraciones.

Al frente del restaurante está Alejandro López, que es su propietario. «Llevo trabajando en esto desde los 15 años. Mi tío Miguel Ángel me enseñó el oficio e hizo que me gustara, así que mi objetivo desde siempre ha sido aprender y trabajar hasta que pudiera poner en marcha algo que fuera mío», explica Alejandro a IDEAL. Algo que pudo hacer en junio de 2021, momento en el que la Bodega Merus abrió sus puertas por primera vez.

Sobre su negocio, el granadino explica que es un reflejo de lo que su tío le enseñó a hacer: «Esa pasión que él me transmitió intento transmitirla yo también a mis clientes a través del vino, las carnes y el queso, siempre respetando la calidad del producto». Y además de esa pasión que le enseñó su tío por el oficio, otra de las claves de este negocio del Zaidín tiene que ver con su trato cercano, que según Alejandro «te hace sentir como en casa desde el primer día».

«Lo único que quiero es que sigamos cumpliendo años y luchando porque cada día la gente nos valore mejor» Alejandro López Propietario de la Bodega Merus

Algunas de las especialidades de la Bodega Merus. Ideal

En cuanto a las especialidades de la casa, este negocio destaca por contar con hasta 160 referencias de vino diferentes, muchas de ellas disponibles para copeo, así como por las carnes cocinadas al horno de carbón con carbón de encina. «Nos gusta mucho el concepto de platos para compartir, ya sea una buena carne, unos huevos rotos o unas alcachofas al horno», detalla. Sin olvidar otras especialidades como las mollejas de cerdo San Pascual, una elaboración con carne 100% granadina que ha terminado por convertirse en «un plato estrella» de la casa, o las croquetas caseras.

De la marcha de su negocio, ya asentado en el panorama gastronómico granadino, Alejandro reconoce que están en «un buen momento» y que han conseguido crecer «poco a poco» y «gracias al boca a boca» desde su apertura en 2021. «Cada día vamos a más y viene gente nueva a visitarnos. Yo lo único que quiero es que sigamos cumpliendo años y luchando porque cada día la gente nos valore mejor, no necesito más reconocimiento», finaliza.