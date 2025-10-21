El desternillante espectáculo sobre el Rey León que no te puedes perder este domingo

IDEAL Martes, 21 de octubre 2025, 13:50 Compartir

El próximo domingo, 26 de octubre, a las 19.00 horas el Palacio de Congresos de Granada recibe El Rey Lirón, un espectáculo tan único y divertido, que no puede catalogarse dentro de ningún género. El espactáculo está realizado por el equipo de creadores de El Musical de los 80s a los 90s que ya reinventó el concepto de teatro musical interactivo hasta convertirlo en una gran fiesta.

El musical más visto de todos los tiempos en nuestro país es El Rey León, que ruge en la Gran Vía de Madrid desde hace quince años con más de siete millones de espectadores. Desde entonces, muchas han sido los tributos, con mayor o menor acierto, que han recorrido el territorio nacional homenajeando la película y sus canciones.

Ahora, por primera vez en la historia, nace la parodia más divertida en torno a este musical, El Rey Lirón, que se convierte así en un referente único en nuestro país… una locura absoluta que puedes disfrutar con entradas un precio muy especial en Oferplan Granada de IDEAL.

El Rey Lirón es el enésimo intento de imitar al Rey León de Madrid; pero sin medios, sin dinero, sin artistas, sin cantantes y sin director; bueno tiene de todo, pero sin conseguir ninguno de ellos. El resultado es bochornoso; tanto, que tendrán que coger a actores entre el público, cambiar el guión, reconstruir el teatro para que parezca que hay animales… y todo en una compañía de teatro amateur que quiere ser profesional pero en el que la mala gestión y la baja calidad del espectáculo hace que nunca cobren.

El Rey Lirón NO es un musical, es una parodia que homenajea al público a su paciencia y bebe de las fuentes de grupos tan peculiares como La Cubana u obras más recientes como La Función que sale mal; pero que realmente viene de la historia real de un timador condenado a cárcel por los mil intentos fallidos de hacer el Rey León… La obra nace con el único objetivo de hacer reír al público, lograr su participación y dar una nueva dimensión de lo que es una obra de teatro.

