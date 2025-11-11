Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Música

Blues Band de Granada y Mateo Ortega, una Navidad con alma

Sobre el escenario de la mítica Planta Baja, el 27 de diciembre a las 20:30 horas, coincidirán dos propuestas que representan tanto la tradición como el impulso renovador del género en Andalucía

IDEAL

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:24

Esta Navidad en Granada, la noche se llenará de acordes intensos y emociones profundas con una cita imprescindible para los amantes del blues. Sobre el ... escenario de la mítica Planta Baja, el 27 de diciembre a las 20:30 horas, coincidirán dos propuestas que representan tanto la tradición como el impulso renovador del género en Andalucía: la veterana Blues Band de Granada y el emergente proyecto Mateo Ortega & The Sugar Daddies. En Oferplan Granada de IDEAL, un año más, podes adqur entradas a un precio exclusivo para este concierto.

