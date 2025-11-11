Blues Band de Granada y Mateo Ortega, una Navidad con alma

Esta Navidad en Granada, la noche se llenará de acordes intensos y emociones profundas con una cita imprescindible para los amantes del blues. Sobre el ... escenario de la mítica Planta Baja, el 27 de diciembre a las 20:30 horas, coincidirán dos propuestas que representan tanto la tradición como el impulso renovador del género en Andalucía: la veterana Blues Band de Granada y el emergente proyecto Mateo Ortega & The Sugar Daddies. En Oferplan Granada de IDEAL, un año más, podes adqur entradas a un precio exclusivo para este concierto.

Hablar de blues en Andalucía es hablar de la Blues Band de Granada. Con casi cuatro décadas de actividad ininterrumpida, esta formación se ha convertido en referencia indiscutible del género en el sur peninsular, custodios de una tradición que han sabido mantener viva sin renunciar a reinventarse. Desde 2020 cuentan con la voz de Sandra Morales, cuya incorporación ha supuesto un soplo de aire fresco y una energía renovada. Con su octavo trabajo, The Jumping Boogie, la banda regresa a un blues de raíces, elaborado a fuego lento, donde conviven composiciones propias y un sonido contundente y lleno de matices.

La nueva savia llega de la mano de Mateo Ortega, guitarrista y compositor que ha conseguido consolidar su propuesta tras sumar al guitarrista Juan Justicia y reforzar la base rítmica con dos veteranos de la escena granadina: Pepe Castro y Antonio Valero. Convertidos en una de las revelaciones del blues nacional tras alzarse como ganadores del Concurso de Bandas del Cazorla Blues 2024, presentan ahora Close To Me (2025), su primer álbum largo. Un trabajo donde confluyen blues, folk, country y soul, creando un sonido propio que bebe de las raíces de la música americana sin caer en la mera imitación.