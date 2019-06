Black Mirror llega a TATGranada: «No tendremos a quién creer» ALFREDO AGUILAR El experto en efectos especiales Alejandro Pérez Blanco 'mete miedo' a partir de las posibilidades ya reales de la inteligencia artificial JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Viernes, 14 junio 2019, 19:35

Muchos de los asistentes a TAT Granada revivieron con la ponencia del experto en efectos especiales Alejandro Pérez Blanco la misma sensación que durante un episodio de la aclamada serie 'Black Mirror'. El futuro puede ser terrorífico. Lo peor de todo, como expuso el experto, es que ese futuro puede ser ya presente. La inteligencia artificial ya existe y progresa a pasos agigantados. Las consecuencias pueden ser terribles.

Alejandro Pérez Blanco, que ha trabajado en efectos especiales para programas como El Intermedio, explicó la tecnología de la inteligencia artificial como dos mitades de un mismo cerebro con personalidades opuestas, el detective y el falsificador. «Se retroalimentan hasta generar imágenes que pueden ser reales o no», ha definido. De ahí a un procedimiento más avanzado de generador de caras adaptando rasgos visuales a determinadas alturas de rostros distintos. Un mundo.

Ya es público que partidos políticos como el PP ha creado cuentas de Twitter falsas con rostros generados por inteligencia artificial para aportarle veracidad. «Esto cada vez es más rápido y más barato, y da especial miedo si se une a herramientas capces de escribir 'deep fakes' de texto», ha especificado Alejandro Pérez Blanco. Él, como experimento, creó la cuenta 'Sigfrid SOR I. A.' por el polémico político para simular mensajes a partir de fragmentos recurrentes en sus tweets reales. «Este programa pasó el 'test de Turing' que mide la inteligencia artificial con el nivel del hombre. Generó muchas respuestas de personas que perdieron su tiempo en contestar a un robot que nunca les va a escuchar por definición», ha concluído. El ruido en red está al alcance de la manipulación, se pudo desprender.

Alejandro Pérez Blanco conoció en 2017 a Mario Klingemann, un artista alemán que se valió del generador de caras para hacer arte «engañando a la inteligencia artificial». Esta tecnología cada vez más avanzada consigue que el margen que separa lo 'fake' de lo real sea cada vez más difuso, como ejemplificó con los rostros de Albert Rivera y Pablo Casado. «Para hacer esto necesité dos mil fotos. Pues bien, se está investigando para hacerse con una sola, con animales y hasta de cuerpo entero», atemorizó al personal.

Peligro

«El problema», fue concluyendo Alejandro Pérez Blanco, «es que si existe un sistema determinista para averiguar lo que está mal entre varias fotos, ese mismo sistema se le puede introducir al detective de la inteligencia artificial pero puede haber un falsificador que consiga superarlo». «Se daría un juego del ratón y el gato que no terminaría nunca. Imaginad una empresa especializada en distinguir vídeos 'fakes' de vídeos reales. No podrían explicar por qué porque los falsificadores lo aprenderían», ha reflejado, preocupado.

«Mi predicción es que a corto o medio plazo va a haber un escándalo gordo, no sé si en un año o tres, pero habrá un vídeo probablemente real y humillante que suponga una condena para un personaje público que dirá que no es esa persona. Y no tendremos a quién creer», se ha encogido el experto en efectos especiales. «Bienvenidos al futuro, porque llevamos bastante tiempo en él», ha terminado despidiéndose Alejandro Pérez Blanco con una imagen de Donald Trump con grandes letras de 'Fake News'.