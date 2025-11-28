El Black Friday tira los precios para viajar desde Granada en Navidad: vuelos desde 14 euros

Los precios de los vuelos con salida desde el aeropuerto de Granada también se ven afectados por el Black Friday. Y es que, al igual ... que sucede con el resto de productos y servicios durante el viernes negro, los billetes de avión con salida desde la provincia granadina también están de rebajas durante estos días. De hecho, hay opciones que parten desde los 14 euros.

En concreto, los vuelos más baratos llegan de la mano de Vueling, que ha lanzado durante la presente semana una promoción con descuentos del 30% para viajar con ellos. En el caso de los vuelos promocionados desde Granada, ofrecen billetes rebajados para cuatro destinos.

El primero, que también es el más económico de todos, es Palma de Mallorca, con billetes que parten desde los 14 euros. Además, también hay vuelos a Barcelona desde 23 euros el trayecto, así como a Gran Canaria y Tenerife por 29,99 euros cada vuelo.

Eso sí, para aprovechar estas ofertas de Vueling hay unas condiciones concretas: las compras deben realizarse antes de que finalice el mes de noviembre y la fecha del vuelo debe ser entre el 15 de diciembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

Ampliar Comparativa de precios para volar desde Granada en diciembre de Skyscanner. Ideal

Ofertas fuera de España

Además de las ofertas de Vueling, también se pueden encontrar vuelos baratos para viajar por Europa gracias al Black Friday. Por ejemplo, hay vuelos directos a Ámsterdam (Países Bajos) por 72 euros el 21 de diciembre y por 87 euros el 17 del mismo mes. Así como viajes directos a Nantes (Francia) por 29 euros el 18 de diciembre, por 34 euros el 22 de diciembre, por 37 euros el 25 de diciembre y por 82 el día 29 del último mes del año.