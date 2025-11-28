Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Varias de las ciudades a las que se puede viajar desde Granada en fechas navideñas. Ideal

El Black Friday tira los precios para viajar desde Granada en Navidad: vuelos desde 14 euros

Hay multitud de ofertas para aprovechar las vacaciones de Navidad a precios muy reducidos desde el aeropuerto granadino

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:28

Comenta

Los precios de los vuelos con salida desde el aeropuerto de Granada también se ven afectados por el Black Friday. Y es que, al igual ... que sucede con el resto de productos y servicios durante el viernes negro, los billetes de avión con salida desde la provincia granadina también están de rebajas durante estos días. De hecho, hay opciones que parten desde los 14 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Roba 8.000 euros del dormitorio del matrimonio de ancianos al que cuidaba en un pueblo de Granada
  3. 3 Arde la central de contadores de un bloque en Pinos Puente sin ningún contrato de luz
  4. 4 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»
  5. 5 Piden cárcel a una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  6. 6 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  7. 7 Más árboles y aceras más amplias en la nueva Emperatriz Eugenia
  8. 8 Oferta de empleo de Amazon para su centro logístico de Granada
  9. 9 Santiago, Carretera de Málaga y Don Bosco, las próximas obras para Granada
  10. 10

    Las 69 viviendas en el Camino de Ronda que empezarán a construirse en primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Black Friday tira los precios para viajar desde Granada en Navidad: vuelos desde 14 euros

El Black Friday tira los precios para viajar desde Granada en Navidad: vuelos desde 14 euros