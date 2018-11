El 'Black Friday' llena de rebajas la ciudad Anuncio de la 'semana negra' en un escaparate de Recogidas. / PEPE MARÍN Las tiendas granadinas anticipan las compras navideñas con promociones durante toda la semana | Los pequeños comercios creen que será una jornada más tranquila que en años anteriores y lamentan el daño a las ventas en los días previos JAVIER MORALES GRANADA Jueves, 22 noviembre 2018, 00:44

Las calles comerciales de Granada son estos días el escenario de una contienda de porcentajes con signo negativo. Impresos en carteles negros con letra contundente y bajo el distintivo 'Black Friday', las tiendas anuncian en sus escaparates descuentos de hasta el 80%. Son las ofertas de una jornada de compras inventada en Estados Unidos, extendida a España hace unos seis años y de sobra consolidada en el calendario comercial de la provincia. Hasta el punto de que el 'viernes negro', mañana, ya no dura 24 horas, sino de lunes a domingo.

En el centro, el 'black' conquistaba todo tipo de escaparates: desde tiendas de electrónica a perfumerías o boutiques de ropa, pero también parafarmacias, ópticas e incluso ortopedias. Un póster en la calle Recogidas anunciaba «hasta un 70% en audífonos». Lo difícil era encontrar una tienda ajena al anglicismo, como Tapices Ricardo, en San Antón, donde bromeaban: «Parece que somos la única tienda que no lo hace».

Los comerciantes no tienen más opción que la de subirse a la ola del 'Black Friday', en muchos casos a regañadientes: critican que reduce las ventas en los días previos y posteriores y no se traduce en grandes beneficios durante el viernes, de ahí que la mayoría haya optado por alargar los descuentos hasta una semana. No tienen mucho margen -como sí sucede en las grandes superficies- para aplicar descuentos jugosos y al mismo tiempo cerrar la caja en positivo.

El presidente de Centro Comercial Abierto, Ángel Rodríguez, resume el problema en que a los establecimientos no les queda otra que «unirse al enemigo». «Es algo que está instaurado y que beneficia a las grandes cadenas y la venta 'online', pero clama al cielo que es necesario volver a regular las rebajas y derogar el decreto por el que esto se convirtió en una jungla», opina. El Ayuntamiento se comprometió a instar al Gobierno central a revisar la ley que difuminó los periodos de rebajas, que «quitó las reglas del juego» a los comercios. Rodríguez pide al consumidor que tenga en cuenta la importancia de mantener el comercio tradicional.

En una zapatería de Recogidas abrirán excepcionalmente hasta el domingo. Al preguntar por el evento en Ainée, una tienda de moda infantil, tras el mostrador contestaba con rostro serio Emilia González: «El Centro es una ruina. No es que esté fatal, es lo siguiente. Cada vez cierran más tiendas, abren otras con nuevas esperanzas, pero se acaban». Este año, el viernes, ofrecerá un 30%. Recuerda el 'boom' del primer 'Friday' de rebajas, pero también el fiasco del pasado año.

Beatriz Gutiérrez, de Teria Yabar, ofrecerá un 20% incluso en complementos. Empezaron con un día, luego con tres y este año despliegan rebajas durante toda la semana. «Todo lo que sea potenciar la venta viene bien, aunque sea con descuentos. Cuando lo hacen los grandes es porque funciona», señaló Gutiérrez. Ella, explica, fue pionera al 'inscribir' a su tienda en el 'Black Friday', pero ya se han unido el resto de los locales de la franquicia, «porque se hace en todo el mundo». «Lo hacíamos el viernes, pero ya es toda una semana con todo al 20%. Se vende, pero sólo el viernes. Es como las rebajas: aunque se adelanten, la gente compra el día de las rebajas», relata Eloisa Cuéllar, de Shica. Luego, apostilla: «Quienes se benefician son los grandes (establecimientos). En los pequeños los precios ya están ajustados, pero ellos tienen mucho margen». Hay quien sigue apostando por el viernes -sólo el viernes-, como David Nieto, que en la mañana del martes diseñaba los carteles que lucirá el viernes el escaparate de Poupée.

Otros comercios, como Guima, empiezan a principio de semana con algunas marcas hasta ofrecer descuentos en todas ellas el viernes. En la parafarmacia San Antón -repleta de carteles tanto en el interior como en la puerta- las firmas marcan los tiempos de los descuentos. Hasta el viernes, jornada en la que los compradores aprovechan para llevarse sus 'packs' de regalos de Navidad a precio bajo.

En los centros comerciales, el 'Black Friday' se configura ya como el día de mayor afluencia del año. En El Corte Inglés explican que ofrecen «descuentos a partir del jueves de hasta el 40% en una gran variedad de artículos en todas las áreas, y además, en una importante selección de firmas de moda una bonificación del 25% en compras realizadas el jueves y viernes, que podrá ser canjeada en las compras realizadas el sábado y el domingo». Para la cadena española, la jornada «se ha convertido en una de las fechas más importantes de afluencia y venta de todo el año junto a las de rebajas, o las del periodo navideño». En Nevada Shopping confían en que será otro revulsivo tras un octubre en el que se han superado las expectativas de visitantes. Ya el año pasado, la jornada fue todo un éxito.

Las rebajas -por ley- ya no quedan encorsetadas en las fechas tradicionales. Quedaron atrás las entradas en estampida a los centros comerciales en el pistoletazo de salida a los descuentos del mes de enero. Aunque las ofertas de invierno y verano no pasan de moda, un buen porcentaje de los comercios y grandes superficies diluyen sus descuentos a lo largo de todo el año: adelantan y extienden las rebajas al son del mercado. Por otro lado, eventos como la Noche en Blanco o el 'Black Friday' se han incrustado en el calendario comercial de las capitales.

Pero nadie da duros a cuatro pesetas. La organización de consumidores Facua advierte de que hay empresas «que en los días previos suben los precios de los productos para después volver a establecer su precio original y simular que los han rebajado». Aconseja a los consumidores que no se dejen «cegar por los enormes descuentos que supuestamente se aplican en muchos productos y valoren si el precio final es realmente razonable y si el producto resulta necesario». Para evitar 'trampas' recomiendan hacer seguimiento de los precios en días previos y compararlos en Internet.