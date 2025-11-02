Black Days del descanso en Granada: las mejores marcas, los mayores descuentos y ahora más cerca de ti

Con motivo de los Black Days del descanso, las tiendas especializadas MiColchón ofrecen hasta un 70% de descuento en las marcas más reconocidas del sector, ... con promociones limitadas que solo estarán disponibles durante este mes. Sofás, sillones relax, colchones, almohadas, canapés, camas articuladas, textil de alta gama… Todo lo que necesitas para descansar mejor, ahora con más ventajas, más variedad y más garantías que nadie.

La mayor variedad de marcas en descanso, ahora en Granada

Durante los Black Days, los granadinos pueden acceder a un catálogo incomparable: Flex, Tempur, Sealy, Emma, Relax, Nessen, Stressless, Nightland, Hukla, Keyton, Nord Swiss y las camas de agua AKVA. Además, este año se suman marcas de lujo internacional como Auping, Noctis o Harrison Spinks, ampliando aún más la oferta disponible.

MiColchón es hoy la cadena multimarca líder en descanso personalizado, y en Granada ya cuenta con tres tiendas físicas: en Motril, Armilla y en pleno centro de la ciudad de Granada, en Acera del Darro. Tres puntos de encuentro con el confort, donde los clientes pueden ver, probar y comparar entre cientos de productos con la ayuda de un equipo experto.

Sillones relax: tecnología del confort en estado puro con dobles descuentos

Durante los Black Days, también es el mejor momento para descubrir la gama de sillones relax que MiColchón ofrece en sus tres tiendas de Granada. Con una amplia variedad de modelos y sistemas –manuales, eléctricos, con función levantapersonas, Gravedad Cero o masaje incorporado– estos sillones se adaptan a cada necesidad y estilo de vida. Marcas de referencia como Stressless, Keyton o Nessen están presentes con dobles descuentos irresistibles, ideales para crear un rincón de descanso en el salón, el dormitorio o el despacho. Y todos con asesoramiento personalizado para elegir el modelo perfecto.

Sofás premium en Motril para toda la provincia

Quienes visiten MiColchón Motril también podrán acceder a una cuidada selección de sofás de diseño premium, tapizados en tejidos antimanchas o pieles de alta calidad, con sistemas relax avanzados y estructura reforzada. Y con los Black Days, es posible llevártelos con descuentos de hasta el 70% y una promoción muy especial: 100 € de descuento por cada 1.000 € de compra en sofás de diseño.

Promociones únicas para todos los presupuestos

Los Black Days ofrecen soluciones para todo tipo de descanso y economía: colchones viscoelásticos, híbridos, muelles ensacados, colchones con hilo frío o adaptativos. Incluso se puede conseguir un colchón viscoelástico individual por solo 99 €, ideal para estudiantes, habitaciones de invitados o pisos turísticos.

Además, toda la gama de textil está rebajada, incluyendo las sábanas de satén Nessen de hasta 600 hilos, para quienes quieren vestir su cama con frescura y lujo.

Más garantías que nadie

Una de las grandes ventajas de comprar en MiColchón durante los Black Days es su política de garantías: 202 noches de prueba en colchones Nessen, hasta 15 años de garantía en descanso, y 20 años en la estructura de sus sofás. Todo ello con transporte, montaje y retirada del usado GRATIS en cada compra. Comprar aquí es cómodo, seguro y sin sorpresas.

Colchonología: expertos que recomiendan solo lo que necesitas

En cada tienda de MiColchón en Granada encontrarás un equipo de expertos Colchonólogos®, asesores especializados que analizan tu postura, estilo de vida y dolencias para ayudarte a elegir el equipo de descanso perfecto. No se trata de vender un colchón, sino de prescribir el descanso ideal para cada persona, una filosofía que distingue a esta cadena desde hace 45 años.

Motril, Armilla y Acera del Darro: el descanso de verdad está más cerca

Ya sea en la costa, en el área metropolitana o en el centro de la ciudad, ahora tienes una tienda MiColchón cerca. Visita cualquiera de las tres ubicaciones en Granada, descubre todas las promociones de los Black Days o entra en www.micolchon.com para conocer la oferta más completa del mercado. Este noviembre, el descanso está de oferta... y tú estás a un paso de dormir mejor.