Mikel, Úrsula y Pedro, con su muleta, ante la valla que impide el paso por la calle Santa Ana desde hace casi seis meses. Pepe Marín
Barrios de Granada

El barrio de La Churra pide reabrir la calle Santa Ana, cortada tras el incendio de la casa okupa

Cinco meses después de ser intervenida para el derribo del edificio okupado que ardió en llamas, argumentan que les hace la vida imposible

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:30

Comenta

Las obras del hotel en que se convertirá el inmueble okupado que se incendió el pasado lunes día 2 de junio en la calle Santa ... Ana van despacio. Muy despacio. Al menos como Pedro, un vecino mayor del barrio de La Churra que necesita una muleta para desplazarse y sortear con cuidado el empedrao granadino de la zona histórica en torno a Plaza Nueva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

