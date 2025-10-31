El barrio de La Churra pide reabrir la calle Santa Ana, cortada tras el incendio de la casa okupa

Las obras del hotel en que se convertirá el inmueble okupado que se incendió el pasado lunes día 2 de junio en la calle Santa ... Ana van despacio. Muy despacio. Al menos como Pedro, un vecino mayor del barrio de La Churra que necesita una muleta para desplazarse y sortear con cuidado el empedrao granadino de la zona histórica en torno a Plaza Nueva.

Este vecino, a día de hoy, se queja amargamente de que tiene que dar un rodeo por la Carrera del Darro para poder acceder por el Puente de Cabrera a su domicilio, lo que según comparte, le hace la vida imposible. No es el único.

Hay varias cartas sobre la mesa. La primera es que por precaución, la calle Santa Ana está cortada casi desde que ocurrió el incendio –hace cinco meses, prácticamente–. Por otro lado, según la reunión mantenida entre la dirección técnica de la obra y representantes de los vecinos y empresarios de la zona, «hay que realizar catas sobre el terreno al estar en una zona histórica con especial protección», explican. «Esto aseguran que retrasa toda la obra», se lamentan.

La consecuencia es que la calle Santa Ana sigue cortada a día de hoy a la altura del propio lateral de la iglesia del mismo nombre una vez traspasada la oficina de turismo de Granada. La derivada es que los vecinos tienen que discurrir por la Carrera del Darro, lo que por un lado hace su día a día más largo y por otro les complica toda la intendencia y logística en un barrio sin comercios ni servicios.

Los orígenes

Los orígenes de esta situación hay que buscarlos cuando a primeros de julio de este año comenzaron las obras en el bloque okupa que se incendió en la calle Santa Ana el pasado 2 de junio. Las tareas se centraron en picar manualmente los elementos susceptibles de caer en la fachada. Tras la demolición de parte del edificio, comenzaron las labores de desescombro. En total, estaba previsto que se prolongaran los trabajos entre uno y dos meses de obras. El coste está sufragado por el propietario, una cadena hotelera que pretende construir ahí uno de cuatro estrellas.

La cuestión es que han pasado ya demasiados meses y, confirma el dueño del bar El Rinconcillo, sobre la propia calle Santa Ana, «los vecinos están hartos y quieren una solución. Lo comentan a diario», confiesa. Uno de ellos es Mikel, un granadino que nació en la localidad vizcaína de Elorrio. No oculta su enfado. «Tienen cortada la calle por la cara, porque ya no hay peligro. Es por la comodidad para poder sacar escombro y tierra y poder entrar maquinaria. El edificio afectado se ha derruido y la estructura está apuntalada, por lo que creemos que ya no hay peligro para los peatones y vecinos», razona. Añade que además no tenemos información. «Nos sentimos indefensos porque no tenemos datos sobre la obra, sobre su posible duración».

Pedro, acompañado de Úrsula, asiente con la cabeza. Los tres, resumen el sentir del barrio de La Churra.«Para nosotros, la calle Santa Ana es la principal vía de entrada, la natural, que da acceso al barrio. Hay que entender que el acceso al barrio de La Churra es ya de por sí complicado, muy complicado, remarcan, para todo tipo de servicios e intendencia. De hecho, el acceso en vehículo es físicamente imposible». Por eso, «pedimos la reapertura de Santa Ana ya», reivindican.