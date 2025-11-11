Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Palmera ubicada a la entrada de Casería de Montijo, afectada por la plaga (izquierda), antes de ser completamente talada (derecha). Javier F. Barrera
Barrios de Granada

El barrio de Casería Montijo se queda sin palmeras por la plaga de picudo rojo

El Ayuntamiento ha intervenido de urgencia con podas y tratamientos específicos para intentar salvar las especies, que tienen cincuenta años

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:35

Comenta

La primera de las dos entradas al barrio de Casería de Montijo, la más cercana a la sede de la Dirección General de Tráfico, ya ... no luce su magnífico ejemplar de palmera que daba la bienvenida a los vecinos. Los operarios del Ayuntamiento de Granada la han talado desde la base. La razón es la plaga del picudo rojo, que 'se come' las palmeras hasta dejarlas completamente secas, abatidas, tristes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  3. 3

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  4. 4 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  5. 5 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  6. 6 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  7. 7 Meteorólogos señalan dónde lloverá más barro en Granada de forma inminente
  8. 8 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  9. 9

    La salida de Speight al Obradoiro, inminente
  10. 10 Incautadas 7.400 plantas de marihuana, cocaína y drogas de diseño en ocho operaciones en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El barrio de Casería Montijo se queda sin palmeras por la plaga de picudo rojo

El barrio de Casería Montijo se queda sin palmeras por la plaga de picudo rojo