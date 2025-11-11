El barrio de Casería Montijo se queda sin palmeras por la plaga de picudo rojo

La primera de las dos entradas al barrio de Casería de Montijo, la más cercana a la sede de la Dirección General de Tráfico, ya ... no luce su magnífico ejemplar de palmera que daba la bienvenida a los vecinos. Los operarios del Ayuntamiento de Granada la han talado desde la base. La razón es la plaga del picudo rojo, que 'se come' las palmeras hasta dejarlas completamente secas, abatidas, tristes.

No es la única que ha sido intervenida por los operarios del Ayuntamiento de Granada. Frente por frente al ejemplar ahora inexistente, se encuentra una palmera que todavía resiste con uno de sus penachos todavía enhiestos. El resto de las ramas que salen del tronco principal han sido también recientemente podadas para preservar lo que no está infectado.

Los vecinos del barrio argumentan que la plaga se cebó con las palmeras justo antes del verano.«Avisamos al Ayuntamiento, pero como estamos en barrios donde no hay turismo, alejados del Centro, han tardado en actuar», se queja Juan Jesús, aunque reconoce que la labro del Ayuntamiento ahora ha sido eficaz.

Podadas 'al cero'

Un paseo por el entramado de calles y pequeños túneles del barrio de Casería de Montijo, en el distrito Norte, revela que el picudo rojo ha hecho de las suyas con fundamento. «Los técnicos han operado bien, según parece, hasta con tratamientos específicos, para intentar salvar las especies que resisten». A simple vista, también se ven palmeras 'calvas', que han sido podadas 'al cero', pero se ha conservado el tronco con la esperanza de que broten de nuevo las ramas de las palmeras.

El barrio de Casería de Montijo, originado en la década de los años sesenta, tiene numerosas zonas ajardinadas en las que las palmeras son unos de los símbolos más reconocibles. Los ejemplares, altos y robustos, cuentan con más de medio siglo de vida.

Según los expertos, la clave está en detectar de forma temprana la presencia de este insecto, cuando su larva aún no ha perforado el tronco de la palmera de manera irreversible. Si se logra actuar en ese momento, hay posibilidades de salvar la planta.