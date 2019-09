Bares clásicos que echan el cierre en Granada Interior de Bodegas Espadafor / Archivo de IDEAL Historias de @LaHemeroteca El Ventorrillo, en el Paseo del Violón, se suma a la nómina de locales históricos que echan el cierre en los últimos tiempos AMANDA MARTÍNEZ Martes, 3 septiembre 2019, 21:05

Con la reciente clausura de El Ventorrillo, el popular restaurante del Paseo del Violón cierra otro de los veteranos de la gastronomía local. Un siglo llevaba la familia Rubio guisando para los granadinos desde esta venta que, cuando abrió sus puertas allá por 1919, estaba en los arrabales de la capital.

Vaya racha. El pasado enero Bodegas Espadafor, otro de los míticos locales de la ciudad, se despidió de su clientela. El mostrador de la Gran Vía llevaba 79 años sirviendo el vino de barril, el moscatel o el vermú acompañado por su inigualable jamón asado. La cadena hotelera que adquirió el edificio no dejó otra opción a la familia que en octubre de 1939 subió las persianas marrones de la calle Tinajilla. Hace apenas un mes, el edificio que albergaba otro de los clásicos, la taberna La Sabanilla, se demolió tras años declarado en ruina. En 1883 Nicolás López del Castillo abrió este bar, entre las calles Tundidores y San Sebastián. Entonces vendía también carbón, abarcas y espartos. Era todo un clásico, y no hace ni un año este periódico se hacía eco del cierre de La Parra, en Gonzalo Gallas, el bar del 'Peloncho', el 'Gilipollas' o 'Caducao', nombres de sus enormes bocadillos muy populares entre los universitarios de la ciudad.

Los granadinos antiguos recordarán el carácter especial de estas tabernas, que en alguno de los casos rozan el siglo de vida, su mostrador de madera y estanterías oscuras con antiguas botellas cuyas etiquetas iban adquiriendo con el paso de los años un color parduzco. Esto de beber en compañía viene de lejos.

Hay quien ha respetado la solera de estos clásicos, como los nuevos propietarios de la Taberna Granados. El bar de destartaladas puertas verdes de madera junto a la basílica de la Angustias, cerró en 2011. Era el templo del vino 'Mejorana', un semidulce que se vendía en un vaso de chatos a 1,50. Aquel bar, que se ha reabierto hace unos años, había sido siempre hogar de tertulias de artistas y periodistas. Un local que había sabido conservar el aspecto original que concibió Diego Granados cuando comenzó a servir vinos en 1922 en detalles como el de apuntar el precio de la consumición con tiza en el mostrador. Un caso parecido es el del Reca en la plaza de la Trinidad, el de aquellos buñuelos fritos que alimentaron a varias generaciones de alumnos de las facultades cercanas.

El antiguo Reca en la Trinidad / Archivo de IDEAL

Ava en el Sevilla

Las paredes del Sevilla lucían una fotografía enmarcada de la actriz Ava Gadner: «tenía los ojos verdes más intensos que he visto en mi vida», recordó en una ocasión a este periódico Juan Luis Álvarez, dueño del mítico restaurante granadino. La protagonista de 'Mogambo' solía frecuentarlo cuando Álvarez era aún un niño y su padre regentaba el local. Volvió en varias ocasiones y le gustaba pedir como aperitivo un Dry Martini pero, en lugar de una aceituna, a ella le gustaba con una fresa. El 'Dry Martini Ava Gadner' estuvo mucho tiempo en la carta de cócteles del Sevilla lugar elegido por las estrellas de Hollywood que visitaron la ciudad durante la época dorada del cine. Deborah Kerr, Ingrid Bergman, María Félix, Charlton Heston o Marlon Brando, por citar solo algunos ejemplos, engrosan la nómina de estrellas que se dejaron caer por este rincón de la calle Oficios. Se inauguró el 20 de octubre de 1930 por empeño de Ana Castañera Cano, la esposa del matador de toros 'Lagartijillo' y no había artista del mundo del teatro, cine o música que no conociera el Sevilla prendados por su espectacular emplazamiento y por su excelente carta en la que destacaba la famosa sopa sevillana, el cordero pastoril o la que era para muchos la mejor tortilla del Sacromonte de la ciudad. El Sevilla cerró en 2014.

Las mejores bodegas

Quedan pocas de las bodegas típicas 'granaínas'. Acabaron por extinguirse. Pepe Torres, propietario de Castañeda, contó en una ocasión que aquellos establecimientos fueron las primeras franquicias que se establecieron en la ciudad. Las bodegas de producción, tanto Valdepeñas como Manzanares, adquirían los locales, instalaban sus tinajas y su rótulo comercial y los realquilaban con la condición de que el arrendatario vendiera sus vinos. No solían ofrecer tapa, algunas ni siquiera tenían cafetera, a pesar de abrir desde primera hora de la mañana. Las copas de aguardiente satisfacían las necesidades de los trabajadores más madrugadores que 'calentaban' sus gargantas en las frías mañanas granadinas con el calor del licor.

Con el tiempo, algunas realquilaron un pequeño espacio en una esquina del local donde se vendían bocadillos y tapas, hasta que picotear se volvió el acompañamiento indispensable para la fiel clientela.

Bodegas 3 M / Archivo de IDEAL

Eran muy populares entre los jóvenes las 3 M, frecuentada por pandillas que se reunían a tomarse unas jarras y jugar a algo, o las Bodegas Albuñol, especializadas en vinos alpujarreños. Los granadinos de pro seguro que también recuerdan la Bodega Santa Bárbara, con aquellos grandes toneles que servían como mesas. Entre tinajas y sabor antiguo se tapeaba muy bien: queso de la Alpujarra, pisto, ventresca, morrillo o sus anchoas con paté de jabugo eran los aperitivos que más gustaban. La Gran Taberna, es otro nombre que añadir a la lista de las bodegas más clásicas, como también la Bodegas Granadinas, contaban que su propietario, Manolo Liñán, fue el primero en servir en Granada pollos asados.

Ruidosas y alegres, gente de toda edad y condición se refugiaba en ellas, clientes habituales que buscaban su sitio reservado en los mostradores de vieja madera agrietada, empapada de vino de muchos años. Hoy que el mundo es cada vez más parecido, es bonito recordar aquellas tabernas, bodegas, bares y restaurantes, lugares imprescindibles para entender un poquito más la vida de esta ciudad.