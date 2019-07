Aluvión de 400 currículos para el bar de Granada que busca trabajadores de más de 50 años 01:26 Silvia Pérez, gerente del local, y Ángel Gómez, trabajador de 64 años. / Pepe Marín Silvia Pérez, la dueña del bar 'Ibéricos & Alhambra, colocó en su escaparate una curiosa oferta de trabajo reservada para mayores de 50 años. Unos días después, ya había recibido más de 400 curriculums EDUARDO SANZ Redactor Martes, 16 julio 2019, 20:42

'Ibéricos & Alhambra' es una taberna de embutidos como cualquier otra, pero recientemente se ha hecho famosa en todo el país a raíz de su curiosa solicitud de empleo. En ella se podía leer: «Se busca personal. Requisito para el puesto: Sólo mayores de 50 años con experiencia en hostelería, actitud positiva y muchas ganas de trabajar».

Su dueña, Silvia Pérez, colocó la solicitud de empleo en el escaparate de su establecimiento. Tras ser publicada en IDEAL, la oferta se hizo viral, y en apenas unos días acumulaba más de 400 solicitudes. Según ella, el anuncio se debe a la profesionalidad y los buenos resultados que ha tenido en sus otros establecimientos con este tipo de perfil laboral. Ahora busca replicar ese éxito con gente de la misma edad y experiencia en su establecimiento de la calle Marqués de Gerona.

Adelanto de Ideal El bar de Granada que solo contrata gente de 50 años o más

Una de las personas contratadas a raíz del anuncio ha sido Rosa, una mujer de 52 años con una vida entera dedicada a la cocina, pero que una vez cumplió los 50 años, vio cómo se le cerraban todas las puertas: «Yo llevo toda la vida trabajando como cocinera, pero conforme cumples años te rechazan en todos lados nada más verte. Por eso estoy tan agradecida de trabajar en un sitio en el que me valoren por mi experiencia más allá de mi edad».

Su historia es similar a la de Manuel, un hombre de 60 años interesado en el trabajo que ha acudido al establecimiento para dejar su currículo. Su carrera, al igual que Rosa, se truncó una vez cumplió los 50 años. A partir de ahí empezó a costarle mucho más encontrar trabajo, y en la actualidad sólo trabaja los fines de semana, por lo que busca un empleo durante el resto de días en 'Ibéricos & Alhambra'.

Manuel, aparte de en la hostelería, también trabajó en la construcción. / Pepe Marín

Pero ellos no son los únicos experimentados del establecimiento, pues allí trabaja desde hace un año Ángel Gómez, de 64 años, quien además de cumplir los requisitos de experiencia en hostelería y 50 años de edad sobradamente, es la viva imagen de la actitud positiva y las ganas de trabajar que requería la oferta de trabajo.

A pesar de que según dice, nunca ha tenido problemas para encontrar trabajo gracias a sus contactos, Ángel también fue discriminado en su anterior puesto de trabajo a raíz de su edad: «Mi anterior jefe no me valoraba en absoluto y cuando decidí dejar el trabajo, lo primero que me soltó fue que a mi edad, no me iba a contratar nadie. Pero a la semana siguiente, cuando le dije que me venía a trabajar aquí, no se lo creía. A la gente le sigue diciendo que me he jubilado, pero cuando me ven en el bar se dan cuenta de que no y se sorprenden».

En la actualidad, Silvia Pérez sigue buscando cubrir nuevos puestos de trabajo en el bar, por lo que cualquier interesado aún puede probar suerte y trabajar en este establecimiento reservado sólo para adultos.